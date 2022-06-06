Tanju Özcan'dan ses getirecek adaylık çıkışı! Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: 'Sayın Genel Başkanım, sizden ses çıkmadı'

Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündem yaratacak ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çıkışını "1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım" sözleriyle anımsatan Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'na seslendi ve Erdoğan'a sert sözlerle meydan okudu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAYLIK' SORUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Aralarından en çarpıcısı ise Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na kastederek "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusu oldu. Erdoğan'a yanıt olarak Kılıçdaroğlu da 10 soru sormuş, Erdoğan'ın 'adaylık' çağrısına 'erken seçim' çıkışıyla karşılık vererek "Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?" ifadelerini kullanmıştı.

"GÜVENİN BANA, YENERİM!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki polemiğe dahil oldu. Özcan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu ve cumhurbaşkanlığına aday olmak için Kılıçdaroğlu'na talepte bulundu. Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım...sizden ses çıkmadı...siyaset iddia işidir..yol verin ben bu resti göreyim...hazırım inan olsun...sandıkta dürüvereyim defterini...güvenin bana...yenerim!!!"



