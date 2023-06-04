Tarihi keşif! O gezegende su izleri... Uzayda yaşam mümkün mü?

Halihazırda dünya üzerindeki en gelişmiş teleskop ünvanına sahip olan James Webb Uzay Teleskobu fastastik bir keşfe imza attı. Bir tam turunu Dünya'ya kıyasla daha erken tamamlayan süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buharı bulundu.

Uzmanlar tarafından WASP-18b olarak adlandırılan gezegen güneş sistemindeki en büyük gezegen ünvanına sahip olan Jüpiter'den 10 kat daha büyük.

Dünya ile arasında 400 ışık yılı bulunan WASP-18b'yi diğer gezegenlerden farklı kılan unsur ise ortalama 3,1 milyon kilometre yörüngesinde dönmesi. Güneş sistemiyle kıyaslandığında, en içteki gezegen Merkür, güneşi 63,4 milyon kilometre uzaklıkta çevreliyor.

NASA yaptığı açıklamada, ana yıldıza bu kadar yakın olması nedeniyle, WASP-18 b'nin atmosferindeki sıcaklıklar oldukça yüksek olduğu söylendi. Ayrıca çoğu su molekülünün ise bu yüzden parçalandığı aktarıldı. Uzay teleskobu Webb'in su izlerini çözmeyi başarmış olması, teleskopun gözlem gücünün bir kanıtı olduğu ifade edildi.

WEBB TELESKOBU'NUN OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI

NASA, Webb Uzay Teleskobunun bu keşifte başrol oynadığını ifade etti. NASA WASP-18b hakkında yaptığı açıklamada, "Gezegenin atmosferinin spektrumu, neredeyse 5.000 derece Fahrenheit (2.700 santigrat derece) aşırı sıcaklıklara rağmen mevcut olan çok sayıda küçük ama kesin olarak ölçülmüş su özelliklerini açıkça gösteriyor." "O kadar sıcak ki çoğu su molekülünü parçalayabilir, bu yüzden hala suyun varlığını görebilmek, Webb'in suyu tespit etme konusundaki olağanüstü duyarlılığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

2008 yılında keşfedilen WASP-18b, bu zamana kadar dört farklı uzay teleskobuyla gözlemlenmeye çalışılmıştı. Bunlar; Hubble Uzay Teleskobu, NASA'nın X-ışını uzay teleskobu Chandra, ötegezegen avcısı TESS ve artık kullanımdan kaldırılmış kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobuydu. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, bu uzay teleskoplarının hiçbiri gezegenin atmosferindeki su izlerini görememişti.