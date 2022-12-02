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Tartışmanın büyümesini istemedi: Akşener'den kurmaylarına "Sessiz olun" talimatı! Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi

02.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde son günlerde CHP ile İYİ Parti arasındaki "kulak çekme" polemiğinin yankıları konuşuluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ve İYİ Parti'ye yönelik "masadan ayrılma" çağrısı da gündemde. Akşener kurmaylarıyla toplantısında partililere cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Cümle kurmayın" talimatı verdi. Kazanacak aday vurgusunu yineleyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına değinirken Erdoğan'ın çağrısına ilişkin ise "Masayı dağıtmamızı isteyenler" var dedi.

Tartışmanın büyümesini istemedi: Akşener'den kurmaylarına "Sessiz olun" talimatı! Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki yorumuna CHP'den gelen "kulak çekme" karşılığı tartışma yarattı. Akşener kurmaylarını bu konuda uyardı, konunun 6'lı masanın gündemine gelmesini işaret ederek "Sabredin" mesajı verdi.

3 SAATLİK TOPLANTI

İYİ Parti'de siyasetin gündemindeki meseleler ve parti çevresinde yaşanan gelişmeler gündeme alındı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akşener, önceki gün Ankara’da başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarını toplayarak üç saat süren bir toplantı düzenledi.

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"CÜMLE KURMAYIN"

Toplantıda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6’lı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” ikazında bulundu.

"KAZANACAK ADAY" VURGUSUNU YİNELEDİ

Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin” değerlendirmesinde bulundu.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI" HAKKINDA MESAJ

Akşener, 2023 seçimlerinin “son çıkış” olduğunu kaydederek “Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz” diye konuştu.

Akşener, “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığının c’si ile ilgili yaptığı bir açıklama yok” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’e yaptığı “Masayı terk et” çağrısı da gündeme geldi. Akşener, 6’lı masayı dağıtanın asla kendilerinin olmayacağını vurgulayarak “Dağıtmamızı, dağılmasını isteyenler var. Manipülasyona taviz vermeyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

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