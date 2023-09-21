Taşla öldürüp, otomobilin içinde ateşe vermiş! Amasya'da korkunç olay

Amasya'da olay, önceki akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ OLAYI AYDINLATTI

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cansız bedenin Yılmaz Uyanık´a (37) ait olduğu belirlendi.

BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayın şüphelisinin de A.M. (39) olduğu, Yılmaz Uyanık´ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

(DHA)

