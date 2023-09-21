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Taşla öldürüp, otomobilin içinde ateşe vermiş! Amasya'da korkunç olay

21.09.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Merzifon ilçesinde, 37 yaşındaki Yılmaz Uyanık'ın cansız bedeni, ateşe verilen bir otomobilin içinde bulundu. Jandarma, olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi 39 yaşındaki A.M.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Uyanık'ın, başına taşla vurularak öldürüldüğü, daha sonra ise cesedinin otomobilin içine konup yakıldığı öğrenildi.

Taşla öldürüp, otomobilin içinde ateşe vermiş! Amasya'da korkunç olay

Amasya'da olay, önceki akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ OLAYI AYDINLATTI

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cansız bedenin Yılmaz Uyanık´a (37) ait olduğu belirlendi.

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BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayın şüphelisinin de A.M. (39) olduğu, Yılmaz Uyanık´ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet Amasya

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