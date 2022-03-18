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TBMM Başkanı Şentop'tan seçim kanunu değişikliği teklifiyle ilgili açıklama! "Artık oylar..."

18.03.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP'nin meclis başkanlığına sunduğu seçim kanunu değişikliği teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1982’den itibaren milletvekili seçimi kanununda barajın düşürülmesiyle ilgili ilk düzenleme olduğunu ve bu açıdan kıymetli olduğunu düşündüğünü söyleyen Şentop, “Seçim mevzuatımızda artık oylara yönelik özel bir düzenleme yok.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan seçim kanunu değişikliği teklifiyle ilgili açıklama! "Artık oylar..."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda sivil toplum örgütü temsilcileri ve Trakya’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya, Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Başkanı (KEFEK) ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdüğü askeri harekatla ilgili olarak, “Şu anda Ukrayna sınırları içerisinde olmakla beraber aslında bütün dünyanın dahil olduğu bir krizle karşı karşıyayız. Bu Rusya’yla Ukrayna arasında bir silahlı çatışma olmakla beraber mesela bir taraftan medya üzerinden savaşla ilgili yapılan değerlendirmeler, manipülasyonlar, doğru veya yanlış bilgi bombardımanı var önümüzde. Yani bir medya savaşı cereyan ediyor. Bir taraftan da çok büyük bir ekonomik ve ticari bir savaş var. Rusya’yla ilgili konulan ambargolar sadece Rusya’yı etkilemiyor. Birçok ülkeyi etkileyecek. Mesela Almanya’nın doğal gaz tedarikinin yüzde 50’si Rusya’dan. Dolayısıyla Almanya ambargodan vazgeçecek. Bunun yerine neyi ikame edecek. Birçok Avrupa ülkesi var. Doğalgaz sanayide, elektrik üretiminde çok önemli. Doğal gaz ve petrolle ilgili kısıtlamaların getirmiş olduğu fiyat oynamaları. Yaşamış olduğumuz kriz bir taraftan silahlı çatışma, ama dünyada birçok bakış açısını, ilişkileri değiştirebilecek bir konu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Öbür taraftan Dışişleri Bakanımız dün Ukrayna’daydı, evvelki gün Moskova’daydı. 10 Mart’ta da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanını da Antalya’da bir araya getirdik. O tarihe kadar Türkiye’nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok fazla önemsemeyen ülkeler dahil olmak üzere herkes bu konuda arabuluculuk yapabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu gördüler” diye konuştu.

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"TÜRKİYE'YE SALDIRANLAR TÜRKİYE'NİN ADIM ATABİLECEK TEK ÜLKE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Öncelikle insani krizin durdurulmasının önemli olduğunu ifade eden Şentop, “Acil bir ateşkes daha sonra da kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sonra da iki ülke arasında ve bölgemizde barışı tesis edecek, güçlendirecek adımlar atılması lazım. Bu konuda iki ülkeyle konuşabilen tek bir ülke var o da Türkiye. Çeşitli eleştirilerle Türkiye’ye saldıranlar bugün Türkiye’nin bu anlamda adım atabilecek tek ülke olduğunu gördüler. Türkiye, savaşla barış arasında da bir köprü. Türkiye’nin gerçek büyüklüğünü anlayabilmek için dünyayı bu çerçeve içerisinde görmek lazım” ifadelerini kullandı.

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SEÇİM KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP'nin meclis başkanlığına sunduğu seçim kanunu değişikliği teklifine de değinerek, şunları söyledi:

“Türkiye’de zaman içerisinde birçok değişiklikler yapıldı. Ama 1982’den itibaren milletvekili seçimi kanununda barajın düşürülmesiyle ilgili ilk düzenleme bu. Bu açıdan bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan barajı yüzde 10’dan, yüzde 7’ye indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir hususta ittifaklar dolayısıyla, ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil, ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor. Ben seçim kanunundaki değişiklikleri genel olarak olumlu buluyorum. Partilerin bir araya geldiğinde toplam oyları arasındaki mukayese kaldırılıyor. Şimdi her partinin kendi oyu üzerinden bir değerlendirme yapılacak. Burada sadece bir hesaplama meselesi farklılığı var. Eskiden bir artık oy varmış, kenarda kalmış kullanılmayacakmış gibi değerlendirme yanlış. Öyle bir oy yok. O konu sadece 1969’da konuşulmuş. Onun dışında seçim mevzuatımızda zaten artık oylara yönelik özel bir düzenleme yok.”

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Şentop, daha sonra sivil toplum örgütü temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Mustafa Şentop toplantının ardından karayoluyla Keşan’dan ayrıldı. (DHA)

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