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Tecavüz etti, göğsüne bıçak saplayıp başını taşla ezerek öldürdü! Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme

12.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetinde katil zanlısı Mustafa G. yakaladı. Pınar'ın üzerinde bulunan sperm örnekleri ile kendisini mahalleden tanıyan Mustafa G.'den (34) alınan örnekler eşleşti. Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. (47) gözaltına alındı.

Tecavüz etti, göğsüne bıçak saplayıp başını taşla ezerek öldürdü! Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme

Olay, 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı.

Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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JANDARMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G. ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Mustafa G.'yi takibe aldı. Kaynak'ın katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa G. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Katil zanlısı Mustafa G.'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak'ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

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CİNAYETİ REDDETTİ, İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Mustafa G., ifadesinde Pınar Kaynak'ı tanıdığını itiraf etti, mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını anlattı. İfadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G.’nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

(DHA)

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