Tecavüz etti, göğsüne bıçak saplayıp başını taşla ezerek öldürdü! Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme

Olay, 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı.

Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.