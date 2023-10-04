Tecavüze uğradığını sosyal medyadaki videolardan anladı! Gördüklerine inanamadı... Anında polise şikayet etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Plant City bölgesinde düzenlenen bir partiye katılan 17 yaşındaki ismi açıklanmayan kız ertesi gün sosyal medyada karşısına rastgele çıkan bir videoyla hayatının en büyük şokunu yaşadı. Amerikalı genç kız partide tecavüze uğradığını sosyal medyada karşısına çıkan videodan öğrendi. Görüntülerde bilincinin kapalı olduğunu fark eden genç durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDILAR

Hillsborough polisi 23 Eylül'de düzenlenen partiye dair araştırmalarını derinleştirdi. Genç kızın sarhoş olup bilincini kaybettiği anlarda tecavüz eden kişinin kimliği Daniel Brown olarak açıklandı. Görüntülerin Ethan Eures tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılmadan önce genç kızın cinsel istismardan haberi olmadığı belirtildi.

Kızın polise şikayette bulunmasının ardından Daniel Brown 28 Eylül’de tutuklandı. Ethan Eures de Brown'ın tutuklanmasından bir gün sonra teslim oldu. İki şüpheli de suçlarını itiraf etti.