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Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece: Sokakta kuş uçurtmadılar! Silahlarıyla yakalandılar, görüntüler dikkat çekti

31.07.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde giderek artan asayiş olaylarına bir de tekel bayisinde işlenen cinayet eklenince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis helikopteri, 6 dron ve 2 binden fazla polis Esenyurt sokaklarında dün gece adeta kuş uçurtmadı. Yaklaşık 30 bin kişi sorgulandı, aralarında hapis cezası bulunanlardan yoklama kaçaklarına çok sayıda kişi yakalandı. Silah ve uyuşturucu ele geçirilen denetimden drone görüntüleri ise sokaklardaki hareketliliği gözler önüne serdi.

Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece: Sokakta kuş uçurtmadılar! Silahlarıyla yakalandılar, görüntüler dikkat çekti

Türkiye'nin gündemine oturan tekel cinayeti sonrası Esenyurt sokakları hareketlendi. Yoklama kaçakları, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar, şüpheliler ekiplerin denetiminden kaçamadı. 28 bin 890 şüphelinin sorgulanmasının yanı sıra yüzlerce araca da cezai işlem uygulandı. Drone kamerası denetim sırasında çarpıcı görüntüler kaydetti.

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GECE SAATLERİNDE POLİSLER SOKAKLARA İNDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı.

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POLİS HELİKOPTERİ DE KATILDI

Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 

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SİLAHLAR, FİŞEK, UYUŞTURUCU... HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı. Öte yandan 4 bin 035 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi.

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Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 16 silah ile bir miktar fişek, 213,47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

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(DHA)

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