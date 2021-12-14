Teknoloji tutkunlarına verilecek en iyi yılbaşı hediyesi: 1000 TL altına akıllı saat ve bileklikler

Yılbaşına sayılı günler kaldı ve hala sevdiklerinizi mutlu edecek bir hediye bulamadınız mı? Endişelenmeyin, sizin için harika bir hediye önerimiz var: Akıllı saat ve bileklikler! 1000 TL'nin altındaki fiyatıyla bütçenizi yormayan, estetik duruşu ve kalitesiyle fark yaratan en iyi modelleri sizler için listeledik. Haydi, bu birbirinden güzel ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Şık tasarımı ile Realme Watch RMA161

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Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almayı düşünenler için ilk önerimiz Realme Watch RMA161. Hızlı tepki süresine sahip dokunmatik ekranı ve canlı görselleri ile keyifli bir kullanım sunuyor. IP68 özelliği ile suya karşı dayanıklı olan ürün, deniz ve havuzda rahatlıkla kullanılabiliyor. Hareket halindeyken kan ve oksijen seviyesini LED ekran üzerinden kontrol etmenize yardım eden saat, nabzınızı da ölçüyor. Ayrıca ürün, fotoğraf çekme ve müzik dinleme özgürlüğü da sunuyor.

Telefonunuzu cebinizden çıkarmadan dokunmatik ekranı ile kontrol edebileceğiniz Realme Watch RMA161 hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Sporun vazgeçilmezi Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik

Sıradaki tavsiyemiz olan Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik, 5 ATM özelliği sayesinde su geçirmiyor. Ürün; spor esnasında yakılan kaloriyi, kalp atışı hızını ve nabzı ölçerek sağlık değerlerinizi takip etmenizi sağlıyor. Ayrıca yürüyüş sırasında kaç adım atığınızı hesaplayarak günlük adım hedefinize ulaşmanıza yardım ediyor. Şık dokunmatik LED ekranı, yüksek görüntü kalitesi ile keyifli bir kullanım imkanı veriyor. Üstelik akıllı bileklik, gelen mesajları telefona dokunmadan ekran üzerinden okumanıza olanak sunuyor.

Şık bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik'i sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Samsung Galaxy Fit2 ile stres seviyenizi kontrol edin

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Stres ile başa çıkmak, hem akıl hem beden sağlığınız için önem arz ediyor. İşte tam da bu noktada devreye giren Samsung Galaxy Fit2, Samsung Healty uygulaması ile stres seviyenizi ölçüyor ve otomatik olarak takip etmenize olanak sunuyor. 3D cama ve şık bir tasarıma sahip olan ürün, 1,1 inç AMOLED ekranı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Eşleştiği akıllı cihazlara erişim sağlayıp müzik dinlemenize, gelen bildirimleri kontrol etmenize ve yanıt vermenize yardımcı oluyor. Ayrıca ürün, 70'ten fazla kadran seçeneği ile çeşitlilik sunuyor.

Hafif yapısıyla ön plana çıkan Samsung Galaxy Fit2 hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Amazfit Bip Akıllı Saat ile zamanın ötesinde

Ne hediye alacağına karar veremeyenlerin dikkatine! Bu öneri, aşırı derecede mutluluk içerir. Amazfit Bip Akıllı Saat'in üzerindeki sensörler ile günlük aktiviteleri kayıt altına alarak sağlık durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Ürünün gelişmiş hafızası ile 10 günlük veriyi saklayabilirsiniz. Ayrıca bir cihaza bağlanarak bu süreyi uzatabilirsiniz. Toplam ağırlığı 30 gram olan ürün, hafif tasarımı ile oldukça konforlu. Üstelik Corning Gorilla Glass ekranı sayesinde darbelere karşı yüksek dirençli.

Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Amazfit Bip Akıllı Saat'i incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Farklı tasarımı ile ‎Fikujap Akıllı Saat

Fikujap Akıllı Saat; mat algılama teknolojisi ile tansiyon değişimini ve kan basıncını ölçmekle kalmıyor, kalori tüketimi ve egzersiz mesafesini de hesaplıyor. Bu sayede günlük aktivitelerinizi ve sağlık durumunuzu yakından takip etmenize yardım ediyor. Su geçirmez özelliği ise ürünü yağmurlu günlerde ve havuz başında kullanmanıza olanak sunuyor. Ürün, gelen mesaj ve aramaları LED ekranı üzerinden cevaplamanızı sağlayarak spor esnasında işinizi kolaylaştırıyor. Saatin kol bandı, bilek yapınıza uygun olarak ayarlanabiliyor.

Özel günlerde sevdiklerinize hediye edebileceğiniz Fikujap Akıllı Saat'i sipariş etmek için buraya tıklayın.

6. Fonksiyonel yapısı ile YAYY Akıllı Bileklik

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Bir diğer yılbaşı hediye önerimiz olan YAYY Akıllı Bileklik, IP67 özelliği sayesinde su geçirmiyor. Böylece deniz ve havuz kenarında rahatça kullanma imkanı veriyor. Ürün, günlük egzersiz verilerini kaydedip gelişiminizi takip etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca akıllı bileklik, uyku ve uyanma zamanlarını hatırlatarak uyku kalitenizin artırılmasına katkı sunuyor. Hatırlatıcı fonksiyonu ise ihtiyaçlarınızı anımsatarak işinizi kolaylaştırıyor. 1,5 saatte tamamen şarj olan ürün, bu sayede 15 gün boyunca kullanılabiliyor. Dayanıklı tasarımı, uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanım fırsatı veriyor.

İnce ve şık bir dizaynı olan YAYY Akıllı Bileklik'i sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Estetik tarzı ile ‎Nemheng Akıllı Saat

Hediye etmekten vazgeçip kendinize saklamak isteyeceğiniz Nemheng Akıllı Saat, 10 spor modu ile her gün yaktığınız kalorileri ve attığınız adımları kaydederek vücut gelişiminizi takip etmenizi sağlıyor. Ürün, akıllı cihazlara gerek duymadan fotoğraf çekmenize yardım ediyor. Ayrıca LED ekran üzerinden müzik seçme, gelen aramaları cevaplama ve mesajlara yanıt verme şansı veriyor. Uyku modu fonksiyonu ile uyku sırasındaki değerlerinizi görmenize olanak sunuyor. Beş farklı arayüzü, ürünü kişiselleştirmenize imkan tanıyor. Şık tasarımı ile her türlü kombine uyum sağlıyor.

Hoş bir duruşa sahip olan Nemheng Akıllı Saat'i detaylıca incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Göz kamaştıran tasarımı ile Honor Band 5 Akıllı Bileklik

"Ne hediye alacağım?" derdine son veren Honor Band 5 Akıllı Bileklik, mavi rengi ile her kombine uyum sağlıyor. Sade arayüzü ile rahat bir kullanım sunarken şık tasarımı ile göz kamaştırıyor. Kalp atış monitörü, 24 saat boyunca kalp ritmini ölçüyor. Su geçirmeyen ürün, 50 metreye kadar dalma imkanı veriyor. Spor esnasında yakılan kalorileri hesaplamanıza ve verilerinize kolayca erişmenize yardım ediyor. Kol bandı ile bilek kalınlığına uygun olarak ayarlanabilen ürün, hafif tasarımı ile varlığını unutturuyor.

Fonksiyonelliği ile fark yaratan Honor Band 5 Akıllı Bileklik hakkında bilgi edinmek ve ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Huawei Band 6 Akıllı Bileklik ile her şey kontrol altında

Yılın en güzel hediyesini almak isteyenleri böyle alalım! Huawei Band 6 Akıllı Bileklik, estetik tarzı ve siyah rengi ile gönüllere taht kurmaya aday. Günlük aktivitelerde kişisel değerlerinizi kaydederek sağlık durumunuzla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Bluetooth fonksiyonu ile akıllı cihazlara bağlanarak gelen aramaları dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebilir ve cevaplayabilirsiniz. Suya ve toza karşı dayanıklı olan ürünü ister denizde ister sahilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kaliteli materyalleri sayesinde uzun süreli bir kullanım sunan Huawei Band 6 Akıllı Bileklik'i sepetinize atmak için buraya tıklayın.

10. Daniel Klein Smart Akıllı Saat ile bir adım önde



Zaman zaman alacağımız hediyeyi seçmekte kararsız kalıyoruz. İşte tam bu anda Daniel Klein Smart Akıllı Saat, bizi bu dertten kurtarıyor. Farklı spor modlarına sahip olan ürün, yapılacak aktiviteye uygun olarak ayarlanabiliyor. 1,38 inç LED ekranlı ürün, 12 mm kasa kalınlığı ile bileğinizi yormuyor. Uyku takibi özelliği, uyku kalitenizin artmasına yardım ediyor. Ürün, gelen aramalara ve mesajlara cevap vermenize olanak sunarak işinizi kolaylaştırıyor. Üstelik bu akıllı saat, kalp ritminizi de ölçüyor.

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