Tepkilerin işe yaradı! Instagram değişimden vazgeçti: Kylie Jenner ve Kim Kardashian da tepki göstermişti

Instagram, son birkaç hafta içinde kullanıcılarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Bu tepkilerin nedenlerinden biri, tüm ekranı kaplayan ve gönderiler arasında dolaşmak için TikTok gibi kaydırma hareketi yapmanızı gerektiren yeni bir stil güncellemesiydi. Aslında güncelleme, mayıs ayının başından bu yana yavaş yavaş kullanıcılara sunuldu. Ancak, gün geçtikçe daha fazla kullanıcı güncellemeyi almaya başladı ve kullanıcılar güncellemeyi aldıkça, Instagram'a gelen tepkilerin sayısı arttı. Kullanıcılar tepkilerinde Instagram'ı "TikTok olmaya çalışmakla" suçladı. En önemlisi, Kylie Jenner ve Kim Kardashian da dahil olmak üzere birçok etkili isim, şirketten "Instagram'ı yeniden Instagram yapın" talebinde bulunarak hesaplarında paylaşımda bulundu.

FOTOĞRAFLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK AMA...

Instagram Başkanı Adam Mosseri gelen eleştirilere ilk olarak, özet akışında daha fazla Reels ve video da dahil olmak üzere değişiklikleri katlayan bir videoyla yanıt verdi. Instagram'ın "fotoğrafları desteklemeye devam edeceğini" kabul eden Mosseri'ye göre zaman içerisinde Instagram daha fazla videolarla alakalı olacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamaları ise her şeyi daha da çarpıcı bir hale getirdi. Zuckerberg, çarşamba akşamı, Instagram ve Facebook'un akışta önümüzdeki iki yıl boyunca daha fazla "önerilen" gönderiler göstermeye devam edeceğini söyledi. Zuckerberg, şirketin önerilen Instagram içeriği miktarını ise "iki katından fazla" artırmayı planladığını kaydetti. Tüm bunlar Instagram kullanıcılarının tepkilerini daha da artırdı.

VE INSTAGRAM'DAN GERİ ADIM GELDİ!

Ancak Mosseri, Instagram'ın yakın zamanda yaptığı tartışmalı değişikliklerden bazılarını geri çekeceğini belirtti. Yeni bir röportajda Mosseri, Instagram'ın risk almasından memnun olduğunu, ancak şirketin şikayetleri duyduğunu açıkladı. Mosseri, şirketin Instagram akışınızda gördüğünüz önerilen gönderilerin ve hesapların sayısını "geçici olarak azaltacağını" söyledi. Ancak gelecekte Instagram'ın sıralama ve öneri algoritmalarını iyileştirdikten sonra bu sayıyı tekrar artıracağını da sözlerine ekledi.

Son olarak Mosseri, Instagram'ın tartışmalı yeni tasarımının sunumunu durduracağını da ifade etti. Yeni tasarım, tam ekran fotoğrafları ve tam ekran videoları göstererek uygulamayı TikTok gibi platformlara çok benzer hale getirdi. Ancak kullanıcıların yalnızca "küçük bir yüzdesine" yayılmıştı.

Instagram'da nelerin değişeceği ile ilgili kesin ayrıntılar ise hala çok açık değil.

