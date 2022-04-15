Tesla'nın verdiği üç haftalık ara sona eriyor!

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, tedarik zinciri sorunları ile karşı karşıyayken bir de Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasında üretime üç hafta ara vermek zorunda kalmıştı. Tesla, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Çin'deki üretim planlarını etkileyen bu ara sonrası üretime yeniden başlamak için kollarını sıvadı.

TESLA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Tesla pazartesi günü üretime yeniden başlamaya hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Pudong bölgesindeki Şanghay fabrikası, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla kentte tecrit uygulamalarının yürürlüğe sokulmasıyla 28 Mart'ta geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

YEREL YETKİLİLERİN ONAYINI ALDI FAKAT...

Tesla'nın Şanghay fabrikası'nda üretime yeniden başlama planı, yerel yetkililerin onayını aldı fakat nihai karar kentteki salgının gidişatına bağlı olarak değişebilir. Tesla ve Şanghay yerel hükümeti konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermediler.

(Reuters)

