TikTok'ta oğlunu dansöz gibi oynattı, üstüne para dilendi! Tepkiler çığ gibi: 'Allah seni kahretsin'

TikTok'ta her gün birbirinden ilginç videolar dolaşıma girse de kimileri büyük tepki topluyor. Yayını izleyenlerden para talep eden babasının arkasında dansöz gibi oynayan çocuğun videosu da sosyal medyada gündem olmuş durumda.

ÇOCUK DANS ETTİ, SEYİRCİLERİ COŞTURDU

200 bine yakın takipçisi olduğu belirtilen TikTok kullanıcısı canlı yayın açtı. Yayında oğlu müzik eşliğinde dansöz gibi dans etti.

Adamın oğlu dans ederken seyircileri adeta eğlendirmeye çalıştığı, alkışlar eşliğinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

PARA GELİNCE ŞEN ŞAKRAK DEVAM ETTİ

Adam, oğlunun dansı üzerinden izleyicilerden para istemeyi de ihmal etmedi. Para geldiğini fark ettiğinde ise yayına teşekkürlerini sunarak neşeyle yayına devam etti.

O video sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Kullanıcıların birçoğu adama tepkiler yağdırdı.