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TikTok'ta oğlunu dansöz gibi oynattı, üstüne para dilendi! Tepkiler çığ gibi: 'Allah seni kahretsin'

08.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformlardan olan TikTok'ta paylaşılan bir videoda oğlunu dansöz gibi oynatan adama tepki yağıyor. Oğlunun dansını kullanıcılara izleterek izleyicilerden para talep eden adam eleştiri oklarının hedefinde. Adamın yayında para geldikçe keyiflendiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

TikTok'ta oğlunu dansöz gibi oynattı, üstüne para dilendi! Tepkiler çığ gibi: 'Allah seni kahretsin'

TikTok'ta her gün birbirinden ilginç videolar dolaşıma girse de kimileri büyük tepki topluyor. Yayını izleyenlerden para talep eden babasının arkasında dansöz gibi oynayan çocuğun videosu da sosyal medyada gündem olmuş durumda.

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ÇOCUK DANS ETTİ, SEYİRCİLERİ COŞTURDU

200 bine yakın takipçisi olduğu belirtilen TikTok kullanıcısı canlı yayın açtı. Yayında oğlu müzik eşliğinde dansöz gibi dans etti.

Adamın oğlu dans ederken seyircileri adeta eğlendirmeye çalıştığı, alkışlar eşliğinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

PARA GELİNCE ŞEN ŞAKRAK DEVAM ETTİ

Adam, oğlunun dansı üzerinden izleyicilerden para istemeyi de ihmal etmedi. Para geldiğini fark ettiğinde ise yayına teşekkürlerini sunarak neşeyle yayına devam etti.

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O video sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Kullanıcıların birçoğu adama tepkiler yağdırdı.

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