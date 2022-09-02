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Tiktok’ta paylaştı: Yaygın yapılan 6 hata! Deodorantı, şampuanı yanlış kullanıyormuşuz

02.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik ve bakım için kullanılan çok çeşitli ürünler bulunuyor. Her geçen sene yeni çıkan bu ürünleri kullanma şeklimiz yanlış olabilir. Tiktok’ta paylaşım yapan güzellik uzmanı doğru uyguladığımızı sandığımız hataları belirtti. Kısa süre içerisinde birçok izleyiciye ulaşan bu video ezber bozdu.

Tiktok’ta paylaştı: Yaygın yapılan 6 hata! Deodorantı, şampuanı yanlış kullanıyormuşuz

Günlük koşuşturma içerisinde birçok bakım ürünü kullanıyoruz. Bu ürünlerin bazıları günü kurtaracak kadar pratiklik sağlıyor. Ancak sıklıkla kullandığımız bu ürünleri yanlış kullanıyor olabiliriz! Tiktok hesabı üzerinden kadınların en sık yaptığı hataları paylaşan Adaleta Avdić, bu hataların ürünlerden tam verim alamamamıza neden olduğunu gösterdi.

DOĞRU SANDIĞIMIZ GÜZELLİK HATALARI

FONDÖTENİ BOYNUNUZA DA YAYIN

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Adaleta, ilk olarak pek çok kadının fondöteni boyunlarına sürmeyerek büyük hata yaptığını belirtiyor. Şöyle diyor: "Fondöteninizi her zaman boynunuza sürdüğünüzden emin olun, çünkü o garip çizgiyi çenenizin hemen kenarında istemezsiniz. Sizin fark etmediğiniz çizgi aslında çok belirgindir."

SÜNGERİ NEMLİ KULLANIN

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Ardından Adaleta, makyaj süngerinizi biraz nemliyken kullanmanız gerektiğini belirtiyor. Süngeri suyun altına tutun ve artık ıslaklık gelmeyene kadar sıkın. Makyajınızı süngeriniz nemliyken uygulayın.

DEODORANTI AKŞAM UYGULAYIN

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Üçüncü ipucu, bazılarının biraz tartışmalı bir konu. Adaleta, deodorantı sabah yerine gece kullanmanız gerektiğini söylüyor. Bunu neden yapmanız gerektiğini tartışan Adaleta, “Deodorant her zaman gece uygulanmalıdır, bu yüzden aslında gece boyunca cildinize emilmesi için zamanınız olur, sabah uygularsanız hemen terlersiniz” diyor.

15 DAKİKA İÇİN BİLE OLSA GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN

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Verdiği dördüncü ipucu ise, ihtiyacınız olacağını düşünmeseniz ve sadece 15 dakika dışarı çıkıyor olsanız bile, dışarı çıkarken her zaman güneş kremi sürmenizdir. Adaleta çinko içeren güneş kremi kullanmanızı öneriyor çünkü çinkolu koruyucular çinko içermeyenlere göre biraz daha fazla koruma sağlıyor.

KURU ŞAMPUANI YAKINDAN PÜSKÜRTMEYİN

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Daha sonra kuru şampuan kullanırken hepimizin yaptığı ve saçımıza çok yakın püskürterek yaptığımız büyük hatayı ortaya koyuyor. Adaleta, "Kuru şampuan her zaman saçınızdan 10-12 inç uzağa uygulanmalıdır", diyor Adaleta, "Saçınız kuru şampuan nedeniyle sık sık beyazlıyorsa saçınıza çok yakın yerden sıkıyor veya çok fazla uyguluyorsunuz demektir."

KAPATICININ RENGİNİ 1-2 TON AÇIK ALIN

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Gözlerin daha aydınlık görünmesi için oldukça açık renk kapatıcı alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Adeta paylaştığı son ipucunda kapatıcınızın 15 ton daha açık değil, fondöteninizden 1-2 ton daha açık olması gerektiğini söylüyor.

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