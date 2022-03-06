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TikTok'tan Rusya kararı! O hizmetler askıya alındı

06.03.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında pek çok kuruluş Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle faaliyetlerini duyurdukları yönünde açıklamalar yaparken son olarak dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'tan da bir karar geldi. Tiktok, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı ve 15 yıl hapis cezası öngören “sahte haber” yasası nedeniyle Rusya’da bazı hizmetlerini askıya aldı.

TikTok'tan Rusya kararı! O hizmetler askıya alındı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında çatışmalar sürerken çok sayıda kuruluştan Rusya'da faaliyetlerini durduğu haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına dair “sahte haber” yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay verilmesine izin veren yasayı onaylamıştı. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok, Rusya’nın “sahte haber” yasası nedeniyle Rusya’da bazı hizmetlerini askıya aldı.

O HİZMETLER ASKIYA ALINDI

TikTok tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Rusya’nın yeni ’sahte haber’ yasası ışığında, bu yasanın güvenlik etkilerini gözden geçirirken, video hizmetimize canlı akışı ve yeni içerik dağıtımını askıya almaktan başka seçeneğimiz yok” ifadeleri kullanılarak, "Uygulama içi mesajlaşma hizmetimiz etkilenmeyecek" denildi.

"KOŞULLARI DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Güvenlik birinci önceliğimiz olarak hizmetlerimize ne zaman tam olarak devam edebileceğimizi belirlemek için Rusya’daki gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan söz konusu yasanın onaylanmasının ardından CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya’da yayınlarını durdurmuştu. (İHA)

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