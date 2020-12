TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartıyor!

TikTok milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de TikTok kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Bu durum, TikTok ile Instagram arasındaki rekabeti de artırıyor. Instagram ile arasında bazı benzerlikler bulunan TikTok, şimdilerde yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik video süreleri ile alakalı.

Sosyal medyanın yakın ismi Matt Navara, Twitter hesabı üzerinden TikTok ile alakalı bir ekran görüntüsü paylaştı. Navara'nın paylaştığı gönderiye göre TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartacak. Böylelikle halihazırda 1 dakika ile sınırlandırılan video süresi, 3 katına çıkacak. Fakat şimdilik bu özellik herkesin kullanımına açık değil.

???? TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long ???????? pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3