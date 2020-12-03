HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartıyor!

TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartıyor!

03.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartıyor!

TikTok videoları şimdiye dek 1 dakika sınırına sahipti. Fakat sosyal medyada ortaya çıkan ekran görüntülerine göre TikTok bu süreyi artırıyor. TikTok, 3 dakikalık TikTok videolarını test ediyor.

TikTok milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de TikTok kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Bu durum, TikTok ile Instagram arasındaki rekabeti de artırıyor. Instagram ile arasında bazı benzerlikler bulunan TikTok, şimdilerde yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik video süreleri ile alakalı.

TİKTOK VİDEOLARI 3 DAKİKAYA ÇIKIYOR

Sosyal medyanın yakın ismi Matt Navara, Twitter hesabı üzerinden TikTok ile alakalı bir ekran görüntüsü paylaştı. Navara'nın paylaştığı gönderiye göre TikTok video süresini 3 dakikaya çıkartacak. Böylelikle halihazırda 1 dakika ile sınırlandırılan video süresi, 3 katına çıkacak. Fakat şimdilik bu özellik herkesin kullanımına açık değil.

Charli D'Amelio, TikTok'ta bir ilki başardıCharli D'Amelio, TikTok'ta bir ilki başardı

3 dakikalık TikTok videoları, belirli kişiler tarafından erken erişimde bulunuyor ve test ediliyor. Test sürecinin tamamlanmasıyla birlikte TikTok'un tüm kullanıcılar için video sürelerini 3 dakikaya çıkartması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyorXiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor
Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Netflix, İstanbul'da ofis açma kararı aldı

Resmen açıklandı! Netflix'ten flaş Türkiye kararı

ABD eyaletlerinden Facebook'a karşı dava planı!

Facebook'a kötü haber! Önümüzdeki hafta planlanıyor

Avrupa'dan Apple'a sürpriz iPhone davası!

iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir!

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.