HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TIR refüjde asılı kaldı! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

TIR refüjde asılı kaldı! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

03.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı. Kaza yapan tır sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi.

TIR refüjde asılı kaldı! Sürücüyle ilgili şoke eden gerçek

Kaza, saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası’nda meydana geldi.

Ataşehir’de ters yönde giden motokuryenin metrelerce savrulduğu kaza anı kameradaAtaşehir’de ters yönde giden motokuryenin metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, refüje çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.’nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 153 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. (İHA)

Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza! İki yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtulduPendik'te yürekleri ağza getiren kaza! İki yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

f7f20eee-823d-4757-8367-cf95927295bd

aaaf0348-85c2-495f-ae75-e1ff4c9883e3

9ee030c5-82a7-4342-9d3e-5e7837d59ae0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
’Çamaşır asmayın, buraları yakacağım’ dedikten sonra evi yandı’Çamaşır asmayın, buraları yakacağım’ dedikten sonra evi yandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Bakan Koca'dan BioNTech'te 3. doz aşı açıklaması

Bakan Koca'dan BioNTech'te 3. doz aşı açıklaması

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Öğretmenden şoke eden sözler! Öğrenciler polise koştu

Öğretmenden şoke eden sözler! Öğrenciler polise koştu

2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.