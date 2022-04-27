Tırnak kırılmasından bunalanlara tırnak kırılmasını önlemek için koruyucu ve destekleyici ürünler

Tırnak kırılmasının başlıca nedenleri iç ve dış etmenler olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi vitamin eksiklikleri, fizyolojik faktörler arasında bulunuyor. Yetersiz sıvı tüketmek, sık oje sürmek, kuru cilt ve kimyasal temizlik malzemelerine maruz kalmak ise yapılan hatalar olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak kırılması sorunuyla başa çıkmak için ihtiyaç duyacağınız ürünleri bir araya getirdik. En çok tercih edilen, kaliteli ürünleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

1. Yüksek etkili formülüyle: Kalyon Tırnak Güçlendirici Ve Sertleştirici

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Karşılaşılan iç ve dış olumsuz etmenlere bağlı olarak tırnaklar sağlıklı yapısını kaybedip güçsüzleşiyor. Tabii bu durum da kırılmalarla sonuçlanıyor. Kırılma sorununun önüne geçmek için besleyici tırnak ürünü kullanmak gerekiyor. Tırnak kırılmalarını önlemek için kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında Kalyon Tırnak Güçlendirici Ve Sertleştirici geliyor. Ürün, özel formülü sayesinde tırnağın keratin tabakasına etki ederek daha sağlıklı görünüme kavuşmasını sağlıyor. Tek kat uygulamanın yeterli olduğu ürünü düzenli olarak haftada 2-3 kere temiz tırnağa uyguladığınızda tırnaklarınızın güçlendiğine şahit olacaksınız.

2. Vegan mucize: Yves Rocher Bitkisel Tırnak Bakım İksiri

Tırnaklarınıza ihtiyaç duyduğu özeni bitkisel formüllü ürünle göstermeye hazır mısınız? Siz de bakımlı ve parlak tırnaklara sahip olmak istiyorsanız vegan kullanıma uygun Yves Rocher Bitkisel Tırnak Bakım İksiri tam size göre! Ürün, sağlıkla ışıldayan tırnaklar için âdeta mucizevi bir iksir sunuyor. %100 bitkisel içeriği, tırnakları derinlemesine besliyor, nemlendiriyor, güçlü ve sağlıklı görünüm oluşturuyor. Tırnakların eski gücüne kavuşarak canlanmasını sağladığı için ellerinizin de doğal güzelliğine kavuşmasına yardım ediyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün; toluen, formaldehit, kâfur ve ftalat içermiyor.

3. Yumuşak şeker tadında güçlendirici etki: Vita Bear Strong Hair Gummy Vitamin

Yumuşak şeker görüntülü vitaminlerle tırnaklarınıza hak ettiği bakımı sunmaya hazır mısınız? Doktorunuza danışarak kullanabileceğiniz Vita Bear Strong Hair Gummy Vitamin, düzenli tüketildiğinde âdeta harikalar yaratıyor. Hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun olarak gummy formunda üretilen vitamin, saç, tırnak ve kirpikleri beslemeye destek oluyor. İçeriğinde 16 adet vitamin, mineral, aminoasit ve bitkisel ekstratlar yer alıyor. Saç köklerinin ve derisinin, tırnakların, kirpiklerin beslenmesine, güçlenmesine, hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Ürün, doğal rengini ve tadını gerçek ekşi elma suyundan alıyor. Ayrıca yumuşak, çok lezzetli ve dişlerinize de yapışmıyor.

4. Doğal ve bitkisel etki: Mar’le Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı

Bitkisel yağlardan oluşmuş %100 doğal bir başka tırnak bakım ürünü Mar'le Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı, doğal, bitkisel ve saf uçucu yağların zengin karışımlarıyla formüle ediliyor. İçeriğindeki tatlı badem, susam, Hint yağları tırnaklarınızı besleyip nemlendiriyor, argan, defne yaprağı, tatlı portakal ve limon yağları ise tırnakların hem kırılmasını hem sararmasını önlüyor. Tırnakları güçlendiriyor, parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Paraben, SLES, sentetik boya, SLS, sülfat, sentetik koku ve koruyucu içermiyor. Doğa dostu ve vegan kullanıma uygun. Tırnaklarınızın üzerine birer damla damlatıp ovalamanız ve yağın emilmesini beklemeniz yeterli oluyor.

5. Tırnaklara kalsiyum desteği için: Flormar Nail Care Calcium Gel

Tırnak bakımı ve oje çeşitleri arasında adını sıkça duyduğumuz başka bir marka ise Flormar. Nail Care Calcium Gel, yumuşak ve kırılgan tırnakları güçlendirmek için gerekli formülü içeren bir bakım bazı. Tırnak güçlendirici kalsiyum tırnak bakım jeli parlak bitişli ve renksiz görünüm sunuyor. Tırnak dayanıklılığını arttırmanın yanı sıra şeklinin bozulmasını da önlüyor. Hassas ve çabuk kırılan tırnaklarınızı daha güçlü hâle getirmek istiyorsanız her gün ya da gün aşırı kullanmanız yeterli oluyor. Serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza etmeye, kullandıktan sonra kapağını iyice kapatmaya özen gösterdiğinizde uzun süre size eşlik edebiliyor.

6. Biotin ve çinko ile yardımcı etki: Bioxcin Biotin 5000 Mcg Tablet

Güçlü tırnaklara sahip olmak için biotin ve çinko içeren besinlerin ağırlıklı olduğu beslenme düzeni oluşturmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Beslenmenin yetersiz olduğu durumlarda da takviye edici gıdalar devreye giriyor. Bioxcin Biotin 5000 Mcg Tablet, biotin ve çinko içeren toplam 60 adet kapsülden oluşuyor. Biotin ile çinko; saç, cilt ve tırnakların korunmasına, güçlenmesine büyük oranda destek oluyor. Menşei Türkiye olan ürünün yetişkinler tarafından takviye edici gıda olarak günde 1 tablet olacak şekilde bol su ile kullanılması öneriliyor. Ayrıca gluten ve şeker de içermiyor. Tabii ürünü kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor.

7. Güçlü vitamin etkisi: Delia Vitamin Booster

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Delia Vitamin Booster, hasar görmüş, kırılmış ve yıpranmış tırnaklar için özel olarak üretiliyor. A, E ve F vitaminleri, buğday proteinleri, ayçiçeği yağı bakımından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Faydalarına gelecek olursak tırnakları besliyor, kuvvetlendiriyor, kırılmaların oluşmasını önlüyor, tırnakların rengini eşitlemeye yardımcı oluyor ve esnekliğini artırmayı sağlıyor. Kullanımı ise oldukça kolay. 2 kat uyguladıktan 4 gün sonra çıkarmanız ve tekrar 2 kat uygulamanız yeterli oluyor. En iyi sonucu elde etmek için her 4 günde 1 düzenli olarak kullanmanız öneriliyor.

8. İngiltere'nin en çok tercih edileni: Perfectil Saç Ve Tırnak Bakım

Saç, cilt ve tırnak sağlığını desteklemek isteyenler için Perfectil Saç Ve Tırnak Bakım, beslenme uzmanları tarafından formüle edilmiş takviye edici gıdalar arasında yer alıyor. Ürün, İngiltere'nin en çok tercih edilen güzellik besin desteği olarak öne çıkıyor. İçeriğinde başta biotin, niasin, çinko ve selenyum olmak üzere toplam 22 farklı vitamin ve mineral yer alıyor. Cilt, saç ve tırnakların korunmasına büyük oranda destek oluyor ayrıca cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumuna da katkıda bulunuyor. Kullanımı için doktorunuza danışarak yemek sonrasında su ile günde bir adet tabletin alınması öneriliyor.

9. 4 etki 1 arada: Golden Rose Nail Expert 4 in 1 Complete Care

Vitaminler, bitki ekstratları ve tırnak güçlendirici bileşenlerle zenginleştirilmiş Golden Rose Nail Expert, geliştirilmiş çift patentli formülüyle 4 özelliği tek üründe sunuyor. İçeriğindeki antioksidan ve vitaminler tırnakları hem nemlendiriyor hem besliyor. Bitki ekstratları tırnakları kuvvetlendiriyor ve nem dengesini koruyarak canlandırıyor. Formülünde yer alan güçlendirici etkin bileşen ise tırnak keratinini sertleştirerek tırnakların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Baz olarak ojenin altına uygulandığında tırnakları koruyarak ojenin kalıcılığını arttırıyor. Daha parlak görünüm için temiz tırnak üzerine 2 kat olacak şekilde uygulamak gerekiyor.

10. Kristal reçine damlalarının güçlü etkisi: Mavala Mava Strong Güçlendirici Alt Taban

En kaliteli ürünler arasında yer alan Mavala Mava Strong Güçlendirici Alt Taban, ayrılan, yumuşak ve kırılgan tırnaklara hem dayanıklılık hem güç kazandırmaya yardımcı oluyor. Tırnak yapısını güçlendiren ve daha dayanıklı, kalın olmasını sağlayan 2 etkiyi birden sunuyor. Sakız ağacından üretilen kristal reçine damlaları, tırnak plağını önemli oranda güçlendiriyor. Kullanımı için ilk olarak tırnak yüzeyindeki bütün kalıntıları gidermek gerekiyor. Ürünün içindeki mikro tanelerin yayılmasını ve karışmasını sağlamak için kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayıp ardından tırnağın tüm yüzeyine gelecek şekilde haftada 2 kez uygulamak yeterli oluyor.