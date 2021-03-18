Tokkal ailesinin katil zanlısına istenen ceza belli oldu

İddianamede, Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanarak Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelinin 4 yaşındaki çocuk ile anne ve babasını çok sayıda bıçak darbesiyle merhamet duygusu olmadan, vahşi bir yöntemle öldürdüğü, durumun toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü bu sebeple davranışın normal bir öldürme hareketinin ötesinde eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Tokkal çifti ile Mehmet Şerif Boğa arasında alacak verecek meselesi varmış

İddianamede, maktul İlkay Tokkal ile Mehmet Şerif Boğa arasında borca karşılık devrettikleri evin iadesi konusunda anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Olay günün yaşananlarla ilgili ise iddianamede şu ifadelere yer verildi:



"Maktul İlkay Tokkal’ın Doruk İletişim isimli bir iş yeri olduğu, şüpheli Mehmet Şerif. B. ile ortak telefon alım satım işi yaptıklarını, maktulün işlerinin bir süre önce bozulduğu ve piyasaya borçlandığından dolayı M. İ. isimli arkadaşından borç para talebinde bulunduğu öğrenildi. M. İ’nin ise borca karşılık maktul Emel Tokkal’ın Eskişehir’de bulunan evini ipotek etmesini, borcun ödenmesi halinde geri vermeyi teklif ettiği, akabinde evin Mehmet Şerif B.’ye devredilmesine karar verildiği, şüphelinin 78 bin lirayı M. İ’ye havale etmesi üzerine bu evi şüpheliye devrettiği, daha sonra maktuller ile şüpheli arasında evin iadesi konusunda uzlaşmada problem yaşandığı anlaşılmıştır."