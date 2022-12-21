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Trafik denetiminde akılalmaz diyalog: Aşko taksi yok İmamoğlu taksileri çağırmıyor

21.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetimde alkollü araç kullanan kişiye para cezası kesildi. Yaşanan ilginç diyaloglar ise şaşkına çevirdi. Alkollü şahısın yanında bulunan arkadaşı, ''Aşko ben Instagrammer'ım benden sana ekmek çıkmaz. Aşko evet taksi yok sağ olsun İmamoğlu taksileri çağırmıyor. Aşko taksi çağırsana, hangi kanalsınız. Aşko alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın. Instagram'dan takip edin'' dedi.

Trafik denetiminde akılalmaz diyalog: Aşko taksi yok İmamoğlu taksileri çağırmıyor

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

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Denetime takılan bir şahsa 1.30 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşının kucağındaki alkol şişelerini saklaması dikkat çekti.

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''AŞKO EVET TAKSİ YOK SAĞ OLSUN İMAMOĞLU TAKSİLERİ ÇAĞIRMIYOR''

Denetime alkollü takılan vatandaş, “Aşko alkol denetime takılmadık, polis ağabeyler taksiciyi boş geçince bizi tutukladılar. Aşko kucağımdakiler, alkol bunlar. Boşuna yoruluyorsun, ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz sana benden. Sen ünlü değilsin, yakışıklı değilsin, tanımıyorum. Aşko taksi çağırsana, hangi kanalsınız. Aşko polislerden kaçın. Alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın. Aşko evet taksi yok sağ olsun İmamoğlu taksileri çağırmıyor. Sende akıllı bir çocuksun, Instagramdan takip edin” diye konuştu.

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(İHA)

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