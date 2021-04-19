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Tuğçe Aykut kimdir? Kağıt Ev dizisinin İnci’si Tuğçe Aykut kimdir? Tuğçe Aykut kaç yaşında?

19.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’de 19 Nisan Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Kağıt Ev dizisinde İnci karakterine hayat veren Tuğçe Aykut, daha önce birçok dizide de rol aldı. Tuğçe Aykut, Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile beraber rol alıyor. Tanıtımlarının yapılmaya başlanmasından beri izleyiciler tarafından heyecanla beklenen Kağıt Ev dizisi 19 Nisan Pazartesi ilk bölümü ile Star TV ekranlarında izleyici karşısına geçiyor.

Tuğçe Aykut kimdir? Kağıt Ev dizisinin İnci’si Tuğçe Aykut kimdir? Tuğçe Aykut kaç yaşında?

Tuğçe Aykut, Kağıt Ev dizisindeki İnci karakterine hayat veriyor. Oyunculuk sektörüne yeni giriş yapan Tuğçe Aykut’un hayatı hakkında çok detaylı bilgiler yer almıyor. Bunun sebebi ise sektöre çok yeni bir şekilde girmiş olmasından kaynaklanıyor. Tuğçe Aykut, daha önce 2019 yılında Getto dizisi ile ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı. Tuğçe Aykut kimdir?

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TUĞÇE AYKUT KİMDİR?

Tuğçe Aykut, aslen Rizelidir. Rize’nin Fındıklı İlçesine kayıtlı olan Tuğçe Aykut, Sabancı Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Tamer isminde bir abisi vardır.

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Tuğçe Aykut, oyunculuğa ilk olarak 2019 senesinde Getto dizisi ile adım atmıştır.

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2021 yılında ise Star TV’de yayınlanan Kağıt Ev dizisinde İnci karakterini canlandırmaktadır.

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Rol Aldığı Diziler
Kâğıt Ev (İnci, TV Dizisi 2021)
Getto (TV Dizisi 2019)


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Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu

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