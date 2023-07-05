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  4. TÜİK'in saatler önce açıkladığı enflasyon verilerini hatırlattı: Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak 'istifa' çıkışı! "Türkiye güne başlarken..."

TÜİK'in saatler önce açıkladığı enflasyon verilerini hatırlattı: Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak 'istifa' çıkışı! "Türkiye güne başlarken..."

05.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından bugün sabah saatlerinde haziran ayı enflasyon verileri açıklanmış, buna göre enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilemişti. İlerleyen saatlerde ise TBMM Genel Kurulu toplandı. Enflasyon Meclis'in de gündeminde. Demokrat Partili Cemal Enginyurt, enflasyon verilerine gönderme yaparak "Türkiye güne hayali rakamlarla başladı" dedi. TÜİK'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Enginyurt ses getirecek bir 'istifa' açıklaması da yaptı.

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan enflasyonda bugün yeni veriler açıklandı. TÜİK'in açıklamasına göre haziran ayı enflasyon verisi yüzde 3,92 oldu. Yıllık bazda enflasyon yüzde 38,21 olarak hesaplandı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise TÜİK'e tepkisini dile getirip "Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum" diye konuştu.

AA-20230705-31599047-31599045-DPLI_ENGINYURT_EGER_ENFLASYON_YUZDE_38_ISE_MILLETVEKILLIGINDEN_ISTIFA_EDIYORUM

"TÜRKİYE GÜNELİ HAYALİ RAKAMLARLA BAŞLADI"

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "hayali rakamlarla" güne başladığını, son bir ayda benzinin 27, motorinin 26 lira seviyelerine geldiğini söyledi.

"ÜST ÜSTE ZAMLAR YETMEDİ"

Etin kilogram fiyatının 500 lirayı geçtiğini, kuru incirin 50 liradan 200 liraya çıktığını, domates, biber, patlıcanın alınamaz halde olduğunu ileri süren Enginyurt, "Sigaraya üst üste zamlar geldi yetmedi, yüzde 14 ÖTV koyuldu. An itibarıyla araçların vergisi yüzde 14 zamlandı ama TÜİK, 'Enflasyon yıllık yüzde 38, altı aylık yüzde 19' dedi. Yine yalan, yine hüsran." diye konuştu.

"MEMUR ZAMMININ YÜZDE 17,5 OLARAK AÇIKLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Enginyurt, altı aylık enflasyon rakamının yüzde 19 olarak açıklanmasına karşı memur zammının yüzde 17,5 olarak açıklandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"SAYIN ERDOĞAN, SARAYDAN BAKMAYI BIRAK"

"Yüzde 17,5 zam ne demek?" diye soran Enginyurt, şöyle devam etti:

"Enflasyon rakamınız bile altı aylık yüzde 19 ise bunun anlamı; maaşlar altı ayda sizin rakamınıza göre yüzde 19 erimiş demektir. Önce bu yüzde 19 enflasyon farkını vermelisiniz ve sonra zam yapmalısınız ki onun adı zam olsun. Bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli, işçi, memur perişan. Sayın Erdoğan, saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak sokağa in. Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cemal Enginyurt

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