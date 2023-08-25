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'Tüm belediye başkanlarına bu yönde talimat verecek' CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı iddia! "İstanbul, Ankara, İzmir... Hepsi dahil"

25.08.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra siyaset gündeminde tartışmalar devam ediyor. Muhalefet cephesinden her geçen gün yeni ve dikkat çeken bir açıklama gelirken gözler şimdi de 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Muhalefetin, özellikle de CHP'nin yerel seçimde nasıl bir strateji izleyeceği merak edilirken gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

'Tüm belediye başkanlarına bu yönde talimat verecek' CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı iddia! "İstanbul, Ankara, İzmir... Hepsi dahil"

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından siyasette tartışmalar sürerken muhalefetin yerel seçimlerde ne yapacağı ve hangi hamleleri atacağı da konuşulmaya başlandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken kulis bilgisini paylaştı.

"CHP'Yİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TEK BAŞINA SEÇİME SOKMAKTAN YANA"

TV100 canlı yayınında konuşan Yarkadaş "Siz CHP’yi sürekli tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin buna karşı kendini korumayacağını, kurumsal kimliğini savunmayacağını, sizin peşinizden koşacağını mı zannediyorsunuz? Benim edindiğim izlenim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokmaktan yana olduğu ve tüm belediye başkanlarına da eğer bir değişiklik olmazsa Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceği yönünde. İstanbul, Ankara, İzmir... Hepsi dahil." ifadelerini kullandı.

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"CHP SEÇMENİ KAN KUSTU, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM DEDİ"

Devamında Yarkadaş "Çünkü... Bakın şunu anlayamıyorlar; CHP seçmeni kan kustu, kızılcık şerbeti içtim dedi. Siyaseten hesap sorması gerekenlerle ortak oldu, gene sesini çıkartmadı. Türkiye'nin koşulları bunu dayatıyor dedi. Türkiye'nin koşulları şimdilik bunu yapmamızı bize emrediyor dedi ve gitti hiçbir zaman siyaseten yan yana durmayacağı partilerin milletvekili adaylarına, genel başkanlarına oy verdi. Karşılığında ne gördü? Ben isterdim ki 29 Mayıs sabahı, bu seçim kaybedildiğinde Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Gültekin Uysal çıksınlar, özellikle CHP listesinden seçime giren milletvekilleri ve o partiler; CHP'nin üyelerine, CHP'nin seçmenlerine teşekkür ediyoruz, bir birliktelik denedik, demokrasi için güzel bir adım attık ama doğru sonuç alamadık, istediğimiz sonucu alamadık ama buna rağmen vefakar CHP seçmenine teşekkür ediyoruz, çünkü onlar çok güzel bir demokrasi örneği verdiler, ayrı fikirlerimiz olmasına rağmen bizim parlamentoda temsil edilmemiz ve cumhurbaşkanı seçiminde bir arada durmamızı sağladılar, bu Türkiye açısından büyük bir kazançtır demesini beklerken, Ali Babacan çıktı hakaret üstüne hakaret ediyor bana. Efendim diyor tek başınıza iktidar mı olabilirdiniz, hangi belediyeyi kazanırdınız? Ee kazandı işte CHP. 11 belediyeden ittifak olmadan önce 6'sı CHP'nindi." ifadelerini kullandı.

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Yerel seçim Barış Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP yerel seçimler

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