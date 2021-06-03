Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman biter? Harvardlı profesör tarih verdi

Harvard Üniversitesinde immünometabolizma, diyabet ve obezite alanında yaptığı araştırmalarla pek çok uluslarası ödüle layık bulunan ve en son olarak da Nobel'e giden yol olarak bilinen "EASD-Novo Nordisk" ödülünü 2018 yılında alan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Ankara Üniversitesinde kendisine sunulan onursal doktora töreni ve konferansı sonrasında Covid-19 salgınına ilişkin sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı da olan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Covid-19 salgının dünya genelinde yarattığı koşulların zorlu bir süreç olduğuna ve çok ağır sonuçlar doğurduğuna işaret etti. Sağlık krizi ve can kayıplarına ilaveten, işsizlik, eğitim problemleri, açlık, psikolojik bozukluklar ile karşı karşıya kalan ülkelerin, endüstrinin girdiği darboğaz, sanat ve spordan yoksunluk gibi ağır bedellerin ödendiğini anlatan Hotamışlıgil, salgının bitirecek olan tek çıkış yolunun Covid-19 aşısı olmasına rağmen hala dünya genelinde ileri düzeyde bilgi kirliliği ve komplo teorileri üreten aşı karşıtlarının bulunduğunu ve bunun bir kamu sağlığı tehdidine dönüştüğünü vurguladı.

"Aşılarla ilgili bugün artık çok net bir tablo var, bu aşıların yapıldığı ve yaygın uygulandığı yerde salgın bitiyor. Aşılama etkinliği eşittir Covid-19 salgının bitmesidir, bu kadar net ve açık biçimde ortada" diyen Hotamışlıgil, "Aşı karşıtlığı ve bilime dayanmadan yapılan tartışmalar, toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, tüm dünyada da böyle" ifadesini kullandı. Hotamışlıgil, aşılamanın önemini şu sözlerle anlattı: "Aşılar dünya genelinde 2 milyara yakın kişiye uygulandı, yani dünyanın en büyük klinik uygulamalarından biri gerçekleşmiş vaziyette. Bu önde giden aşı programlarında zaten faz çalışmaları sırasında şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunlukta ve görülmemiş bir ciddiyet ve titizlikle klinik çalışmalara tabi tutuldu. Çünkü tüm paydaşların farkında olduğu zamana karşı bir yarış olmasına karşın bu konunun önemi ve güvenlik eşiği konusundaki ileri düzey hassasiyetler bulunması idi. Dolayısıyla 'aşı aceleye geldi',' yeterince çalışılmadı', 'aşıların acil kullanım onayı var, bu gerçek onay değildir' gibi söylemlerin hiç bir bilimsel temeli yok.