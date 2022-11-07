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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ağrı'da feci kaza, yeni ittifak sinyali, iş kadını Ertek'in ölümünde dikkat çeken detay

07.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Kabine toplantısı, Ağrı'nın Tutak ilçesinde can kayıpları ve yaralanmalara yol açan trafik kazası, Muharrem İnce-Ümit Özdağ görüşmesi, milyonluk mücevherleriyle kaybolan iş kadını Dilek Ertek'in ölümünde '20 saat' detayı, 'kimyasal silah' paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlanması, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri hakkında gelişmeler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ağrı'da feci kaza, yeni ittifak sinyali, iş kadını Ertek'in ölümünde dikkat çeken detay

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN SOSYAL DESTEK AÇIKLAMASI

KABİNE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Sosyal yardımlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

AĞRI'DA FECİ KAZA

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde tanker, yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada araçlar alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Otobüsle ilgili ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti.

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

MUHARREM İNCE İLE ÜMİT ÖZDAĞ BİR ARAYA GELDİ

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Seçimler yaklaştıkça ittifaklar da netleşmeye devam ediyor. Son olarak Ankara'da gerçekleşen kritik görüşmeyle birlikte yeni bir ittifak kurulabilir. Siyaset kulislerini hareketlendiren habere göre milliyetçi-ulusalcı olarak görülen Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de bir ittifak oluşturabileceği öne sürülüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün 17.00'de bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili cumhurbaşkanı adayı olacak ismin bile hazır olduğu iddia edildi.

Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday... Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...

İŞ KADINI ERTEK'İN SIR ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN ŞÜPHE

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İş kadını Dilek Ertek'in feci şekilde ölümü arkasında sır perdesi bıraktı. Cemiyetin tanınmış isimlerinden olan Ertek, Tahiti yakınlarında cruise gemisinden düşerek okyanusta kayboldu. Ertek için 26 Ekim'den bu yana Pasifik Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Milyonluk mücevherlerinin de kayıp olması cinayet şüphesini artırdı. İddiaya göre sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimine haber verdi. Tahiti'ye yanaşan gemide 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşı sorgulandı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı! İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

MİLLETVEKİLİ TANRIKULU HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklindeki paylaşımı nakledildi.

Tanrıkulu hakkında fezleke! Tanrıkulu hakkında fezleke!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU! TRABZONSPOR, BASEL'LE KARŞILAŞACAK

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UEFA Avrupa Ligi ikincileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncülerini karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak. Son 16 turuna kalacak takımlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bordo-mavililerin yer aldığı kura çekiminde ise rakibi Basel oldu.

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