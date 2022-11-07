Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ağrı'da feci kaza, yeni ittifak sinyali, iş kadını Ertek'in ölümünde dikkat çeken detay

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN SOSYAL DESTEK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Sosyal yardımlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

AĞRI'DA FECİ KAZA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tanker, yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada araçlar alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Otobüsle ilgili ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti.

MUHARREM İNCE İLE ÜMİT ÖZDAĞ BİR ARAYA GELDİ

Seçimler yaklaştıkça ittifaklar da netleşmeye devam ediyor. Son olarak Ankara'da gerçekleşen kritik görüşmeyle birlikte yeni bir ittifak kurulabilir. Siyaset kulislerini hareketlendiren habere göre milliyetçi-ulusalcı olarak görülen Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de bir ittifak oluşturabileceği öne sürülüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün 17.00'de bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili cumhurbaşkanı adayı olacak ismin bile hazır olduğu iddia edildi.

İŞ KADINI ERTEK'İN SIR ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN ŞÜPHE

İş kadını Dilek Ertek'in feci şekilde ölümü arkasında sır perdesi bıraktı. Cemiyetin tanınmış isimlerinden olan Ertek, Tahiti yakınlarında cruise gemisinden düşerek okyanusta kayboldu. Ertek için 26 Ekim'den bu yana Pasifik Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Milyonluk mücevherlerinin de kayıp olması cinayet şüphesini artırdı. İddiaya göre sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimine haber verdi. Tahiti'ye yanaşan gemide 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşı sorgulandı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

MİLLETVEKİLİ TANRIKULU HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklindeki paylaşımı nakledildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU! TRABZONSPOR, BASEL'LE KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi ikincileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncülerini karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak. Son 16 turuna kalacak takımlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bordo-mavililerin yer aldığı kura çekiminde ise rakibi Basel oldu.



