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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması, Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme, TOGG'un fiyatı hakkında ipucu...

17.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu, Rusya'nın Ukrayna'ya kamikaze dronlarıyla saldırısı, Billur Kalkavan'ın cenazesinde sevgilisinin açıkladığı bilinmeyen gerçek...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması, Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme, TOGG'un fiyatı hakkında ipucu...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

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Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammıyla ilgili gelecek haberlere çevrilirken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı ile enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracaklarını dile getiren Bilgin, "Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı. Bilgin ayrıca Amasra'daki maden faciasıyla ilgili de bir açıklamada bulunarak "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı için Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağızAsgari ücret zammı için Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

BAKAN VARANK'TAN 'TOGG' AÇIKLAMASI

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29 Ekim’de seri üretime başlayacak ve mart ayında yollara inecek yerli otomobil TOGG için geri sayım başlarken, Sanayi Bakanı Mustafa Varank’tan flaş bir açıklama geldi. TOGG fiyatı için çok net konuşan Bakan Varank, “Fiyatını merak edenler listeleri eline alsın, diğer modellerle aynı fiyat olacak” dedi. Öte yandan bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank, “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi. Piyasadaki en ucuz aracın 459 bin liradan başlayıp 950 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

TOGG fiyatı için ipucu: Bakan Varank açıkladı: ‘Fiyatını merak edenler listeleri eline alsın’TOGG fiyatı için ipucu: Bakan Varank açıkladı: ‘Fiyatını merak edenler listeleri eline alsın’

RUSYA KİEV'İ VURDU

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Rusya-Ukrayna savaşında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde patlamalar yaşandı ve en az dört ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kiev'e İran yapımı kamikaze dronlarla saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırı nedeniyle Kiev şehir merkezinde bulunan bir binada ufak çaplı hasar oluştu.

SON DAKİKA | Bu sabaha bombalarla uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılarSON DAKİKA | Bu sabaha bombalarla uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BİLİNMEYEN GERÇEĞİ AÇIKLADI

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Cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı cenaze töreninde "Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Doktorların Billur'u tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Billur'a 3 ay ömür biçmişlerdi. Bunu da sonradan öğrendim" açıklamasında bulundu. Bahadırlı ayrıca "Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladıBillur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladı


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