Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması, Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme, TOGG'un fiyatı hakkında ipucu...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammıyla ilgili gelecek haberlere çevrilirken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı ile enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracaklarını dile getiren Bilgin, "Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı. Bilgin ayrıca Amasra'daki maden faciasıyla ilgili de bir açıklamada bulunarak "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

BAKAN VARANK'TAN 'TOGG' AÇIKLAMASI

29 Ekim’de seri üretime başlayacak ve mart ayında yollara inecek yerli otomobil TOGG için geri sayım başlarken, Sanayi Bakanı Mustafa Varank’tan flaş bir açıklama geldi. TOGG fiyatı için çok net konuşan Bakan Varank, “Fiyatını merak edenler listeleri eline alsın, diğer modellerle aynı fiyat olacak” dedi. Öte yandan bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank, “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi. Piyasadaki en ucuz aracın 459 bin liradan başlayıp 950 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

RUSYA KİEV'İ VURDU

Rusya-Ukrayna savaşında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde patlamalar yaşandı ve en az dört ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kiev'e İran yapımı kamikaze dronlarla saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırı nedeniyle Kiev şehir merkezinde bulunan bir binada ufak çaplı hasar oluştu.

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BİLİNMEYEN GERÇEĞİ AÇIKLADI

Cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı cenaze töreninde "Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Doktorların Billur'u tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Billur'a 3 ay ömür biçmişlerdi. Bunu da sonradan öğrendim" açıklamasında bulundu. Bahadırlı ayrıca "Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.



