Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon rakamları, Bahçeli'den "anket" açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Milyonların maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Bu kapsamda memur ve emekli maaş zammı için de 5 aylık rakamlar netleşti.

MECLİS'TE YÜKSEK TANSİYON

TBMM yoğun bütçe mesaisine başladı. CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmak için Meclis kürsüsüne geldi. Hararetli dakikaların yaşandığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık bölündü. AK Partili vekillerin itiraz ettiği bir anda Kılıçdaroğlu AK Partili vekillere dönerek, "Ağlamayın arkadaşlar" dedi.

RONALDO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Buna göre 37 yaşındaki Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam edecek. Sözleşmenin detaylarını duyuran İspanyollar Ronaldo'nun, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir’deki özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Armağan Çağlayan, hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Tedavi sürecinde hiç korkmadım. Ölmek aklıma hiç gelmedi. Ama acı çekmekten korktum" açıklamasında bulundu.

'SAHTE HOCA' SKANDALI

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan sahte ‘hoca’ skandalı akıllara durgunluk verdi. 57 yaşındaki Murat Y. psikolojik sorunları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini içine cin girmiş diyerek kandırdı. Genç kıza kendisiyle ilişkiye girmesi halinde cinlerin çıkacağını, aksi halde delireceğini söyleyerek defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL para aldı. Genç kızın yaşadıklarına dayanamayarak şikayet etmesi üzerine iğrenç olay ortaya çıktı.