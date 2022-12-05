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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon rakamları, Bahçeli'den "anket" açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması...

05.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 6'lı masa hakkında "anket" sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşması, Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı, Ankara'da 'cinci hoca' skandalı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon rakamları, Bahçeli'den "anket" açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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Milyonların maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Bu kapsamda memur ve emekli maaş zammı için de 5 aylık rakamlar netleşti.

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

MECLİS'TE YÜKSEK TANSİYON

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TBMM yoğun bütçe mesaisine başladı. CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmak için Meclis kürsüsüne geldi. Hararetli dakikaların yaşandığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık bölündü. AK Partili vekillerin itiraz ettiği bir anda Kılıçdaroğlu AK Partili vekillere dönerek, "Ağlamayın arkadaşlar" dedi.

Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar' Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'

RONALDO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Buna göre 37 yaşındaki Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam edecek. Sözleşmenin detaylarını duyuran İspanyollar Ronaldo'nun, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

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Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir’deki özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Armağan Çağlayan, hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Tedavi sürecinde hiç korkmadım. Ölmek aklıma hiç gelmedi. Ama acı çekmekten korktum" açıklamasında bulundu.

Doktorundan kritik açıklama! Akciğerinde... Doktorundan kritik açıklama! Akciğerinde...

'SAHTE HOCA' SKANDALI

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Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan sahte ‘hoca’ skandalı akıllara durgunluk verdi. 57 yaşındaki Murat Y. psikolojik sorunları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini içine cin girmiş diyerek kandırdı. Genç kıza kendisiyle ilişkiye girmesi halinde cinlerin çıkacağını, aksi halde delireceğini söyleyerek defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL para aldı. Genç kızın yaşadıklarına dayanamayarak şikayet etmesi üzerine iğrenç olay ortaya çıktı.

Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı... Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı...

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Cristiano Ronaldo

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