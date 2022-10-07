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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan cemevleri açıklaması, torba yasanın detayları, Başak Cengiz davasında karar...

07.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevleri açıklaması, merakla beklenen ekonomi torba yasasının detayları, samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında katil Can Göktuğ Boz hakkındaki karar, Hull City'nin teknik direktör arayışları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan cemevleri açıklaması, torba yasanın detayları, Başak Cengiz davasında karar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'CEMEVLERİ' AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda "Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Cemevleriyle ilgili yeni adımı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek" dedi. Ayrıca Erdoğan "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacakSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

BOZDAĞ'DAN 'AF' TARTIŞMALARINA YANIT

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'

TORBA YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

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Milyonlarca kişinin beklediği torba yasa teklifinde son aşamaya gelindi! AK Parti'den kritik hamle geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, canlı yayında torba yasanın detaylarını açıkladı. Buna göre KYK borçlarının faizleri siliniyor. Ayrıca pandemi döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları da affedildi! Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti de geliyor.

SON DAKİKA: Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği! 2.7 milyar TL'lik cezalar siliniyor, KYK faizleri de...SON DAKİKA: Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği! 2.7 milyar TL'lik cezalar siliniyor, KYK faizleri de...

SAMURAY KILIÇLI CİNAYETTE KARAR

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Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor duruşma sırasında mahkemeye ulaşırken, sanık hakkındaki karar da açıklandı. Mahkeme, Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Başak Cengiz'i samur kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş kararBaşak Cengiz'i samur kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş karar

HULL CITY'NİN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

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Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurduHull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye cemevi erdoğan
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