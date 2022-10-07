Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan cemevleri açıklaması, torba yasanın detayları, Başak Cengiz davasında karar...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



ERDOĞAN'DAN 'CEMEVLERİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda "Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Cemevleriyle ilgili yeni adımı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek" dedi. Ayrıca Erdoğan "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek" diye konuştu.

BOZDAĞ'DAN 'AF' TARTIŞMALARINA YANIT

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

TORBA YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca kişinin beklediği torba yasa teklifinde son aşamaya gelindi! AK Parti'den kritik hamle geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, canlı yayında torba yasanın detaylarını açıkladı. Buna göre KYK borçlarının faizleri siliniyor. Ayrıca pandemi döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları da affedildi! Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti de geliyor.

SAMURAY KILIÇLI CİNAYETTE KARAR

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor duruşma sırasında mahkemeye ulaşırken, sanık hakkındaki karar da açıklandı. Mahkeme, Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

HULL CITY'NİN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasında bulundu.



