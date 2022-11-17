HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı, Akşener'den Erdoğan'a yanıt, Thodex CEO'su Özer'in Türkiye'ye iadesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı, Akşener'den Erdoğan'a yanıt, Thodex CEO'su Özer'in Türkiye'ye iadesi...

17.11.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İYİ Parti'ye "6'lı masadan ayrılma" çağrısı, Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt, Ankara Barosundan 'regl izni' kararı, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye iade edilmesi kararı, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım kadrosundan çıkarılması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı, Akşener'den Erdoğan'a yanıt, Thodex CEO'su Özer'in Türkiye'ye iadesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

AA-20221117-29461710-29461709-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_G20_LIDERLER_ZIRVESI_SONRASI_DEGERLENDIRMELERDE_BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nin dönüşü öncesi toplantı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Erdoğan, Endonezya'da ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede Biden'ın tahıl koridoru anlaşması nedeniyle teşekkür ettiğini dile getirirken "Bunun dışında F-16’larla ilgili konuda ‘işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu’ söyledi" dedi. Erdoğan, Esad'la görüşme olasılığına dair ise 2023 seçimlerini işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca TOGG açılış törenine Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun da davetli olduğu ancak gelmedikleri hatırlatılınca Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in şimdi gelmek istediklerini söylerken "Buyursun gelsin. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş." dedi. Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in "6'lı masayı terk etmesi" dileğini de dile getirdi.

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!" Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A YANIT

AA-20221117-29464482-29464478-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_IZMIRDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için yaptığı "Temenni ederiz ki masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." açıklamasına Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) 'Ekonomik Vizyon Buluşmaları' toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamasında "Milletimizin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!" Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"

ANKARA BAROSUNDAN 'REGL İZNİ' KARARI

erqwe

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün TBMM'ye kadınların regl izni kullanması için hazırladığı yasa teklifini sunmuştu. Kadınların regl izninin temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiği vurgulanan teklifte ayda bir gün izinli sayılmaları istenmişti. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme bugün Ankara'da yaşandı. Ankara Barosu, regl izniyle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre baro, bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.

Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar

FARUK FATİH ÖZER'İN İADESİNE KARAR VERİLDİ

AA-20221114-29436514-29436510-THODEXIN_KURUCUSU_OZERIN_TURKIYEYE_IADE_SURECIYLE_ILGILI_DURUSMA_17_KASIMA_ERTELENDI

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında yakalanan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Özer'in yakalandığı anda toplanan delillerin de Türk makamlarına teslim edilmesine de karar veren hakim, Özer’in bir üst mahkemeye 15 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.

Son dakika: Beklenen karar çıktı! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi Son dakika: Beklenen karar çıktı! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

FERDİ KADIOĞLU, A MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

aa

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı. Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kadıoğlu, tedavisinin yapılması için milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek. Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu, milli kadrodan çıkarıldı Ferdi Kadıoğlu, milli kadrodan çıkarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY'den gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladıTHY'den gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıtAK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt
Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Son dakika: Beklenen karar çıktı! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Son dakika: Beklenen karar çıktı! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! 'Bomba olduğunu bilmiyordum'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! 'Bomba olduğunu bilmiyordum'

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.