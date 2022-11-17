Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan İYİ Parti'ye çağrı, Akşener'den Erdoğan'a yanıt, Thodex CEO'su Özer'in Türkiye'ye iadesi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nin dönüşü öncesi toplantı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Erdoğan, Endonezya'da ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede Biden'ın tahıl koridoru anlaşması nedeniyle teşekkür ettiğini dile getirirken "Bunun dışında F-16’larla ilgili konuda ‘işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu’ söyledi" dedi. Erdoğan, Esad'la görüşme olasılığına dair ise 2023 seçimlerini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca TOGG açılış törenine Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun da davetli olduğu ancak gelmedikleri hatırlatılınca Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in şimdi gelmek istediklerini söylerken "Buyursun gelsin. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş." dedi. Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in "6'lı masayı terk etmesi" dileğini de dile getirdi.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için yaptığı "Temenni ederiz ki masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." açıklamasına Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) 'Ekonomik Vizyon Buluşmaları' toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamasında "Milletimizin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız." diye konuştu.

ANKARA BAROSUNDAN 'REGL İZNİ' KARARI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün TBMM'ye kadınların regl izni kullanması için hazırladığı yasa teklifini sunmuştu. Kadınların regl izninin temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiği vurgulanan teklifte ayda bir gün izinli sayılmaları istenmişti. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme bugün Ankara'da yaşandı. Ankara Barosu, regl izniyle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre baro, bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.

FARUK FATİH ÖZER'İN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında yakalanan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Özer'in yakalandığı anda toplanan delillerin de Türk makamlarına teslim edilmesine de karar veren hakim, Özer’in bir üst mahkemeye 15 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.

FERDİ KADIOĞLU, A MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bırakmıştı. Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kadıoğlu, tedavisinin yapılması için milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek. Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi.