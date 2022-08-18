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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik temaslar, Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı, yeni trafik kuralları...

18.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Ukrayna'da dünyanın takip ettiği Erdoğan - Zelenskiy - Guterres üçlü zirvesi, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, trafik kurallarındaki yeni düzenlemeler, Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken'Alaattin Çakıcı' detayı, Belotti'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hamle...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik temaslar, Merkez Bankası'nın 'faiz' kararı, yeni trafik kuralları...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

DÜNYA LVİV'E KİLİTLENDİ: ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Erdoğan, Lviv kentindeki Potoçki Sarayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA: Ukrayna'da üçlü zirve başladı! Tüm dünya Lviv'e kilitlendi: Erdoğan, BM Sekreteri Guterres ve Zelenskiy ile bir araya geldiSON DAKİKA: Ukrayna'da üçlü zirve başladı! Tüm dünya Lviv'e kilitlendi: Erdoğan, BM Sekreteri Guterres ve Zelenskiy ile bir araya geldi

MERKEZ BANKASI'NDAN 'FAİZ' KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Faizler yıl başından bu yana yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Yılın sekizinci faiz kararında MB, faizleri beklenmedik şekilde 100 baz puan indirdi. Böylelikle MB faizi yüzde 13 oldu.

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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

TRAFİK KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK

Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni trafik kurallarına göre, artık tüm yolcular emniyet kemeri takmadan otobüs ve minibüslerin trafikte hareket etmesi yasaklandı. Motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine fosforlu yelek giyme zorunluluğu getirildi. Ayrıca çocuk emniyet kemeri sistemiyle ilgili karar da yeni trafik kuralları arasında yerini aldı.

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Trafikte yeni dönem! Yeni kurallar Resmi Gazete'de: Herkesi ilgilendiriyorTrafikte yeni dönem! Yeni kurallar Resmi Gazete'de: Herkesi ilgilendiriyor

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DAVASINDA 'ALAATTİN ÇAKICI' DETAYI

Beşiktaş Spor Kulübü Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili dava üçüncü gününde devam etti. Duruşmada müşteki olarak ifade veren, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun, sanık avukatının 'Alaatin Çakıcı' sorusuna verdiği yanıt duruşmaya damgasını vurdu. Mahmutyazıcıoğlu soruya "Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi" şeklinde yanıt verdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı! 'Her gün cezaevine gider, gelirdi'Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı! 'Her gün cezaevine gider, gelirdi'

BELOTTİ'DEN GALATASARAY TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRAN HAMLE

Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı - kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Andrea Belotti'nin sosyal medyada yaptığı hareket Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Belçikalı futbolcuyla Serie A'da uzun yıllar boyunca rakip olarak mücadele eden Belotti, Mertens'i sosyal medyadan takibe aldı.

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Son dakika: Andrea Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı! Sosyal medyadan Dries Mertens'i takibe aldı...Son dakika: Andrea Belotti, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı! Sosyal medyadan Dries Mertens'i takibe aldı...


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