HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Karkamış'a hain saldırı, Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, tiyatro oyuncularının karıştığı kaza...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Karkamış'a hain saldırı, Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, tiyatro oyuncularının karıştığı kaza...

21.11.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen terör saldırısından şehit haberi, Pençe Kılıç Hava Harekatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, Amasya'da ünlü tiyatro oyuncularının karıştığı kaza, Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun cenaze töreni, Armağan Çağlayan'dan 'akciğer kanseri' açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Karkamış'a hain saldırı, Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, tiyatro oyuncularının karıştığı kaza...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KARKAMIŞ'A HAİN SALDIRI

aabadf

2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Aybüke Yalçın ve Tunceli'de katledilen Necmettin Yılmaz'ın acıları hala tazeyken bir acı haber de Gaziantep'in Karkamış ilçesinden geldi. PKK/PYD terör örgütünün okula hain saldırısında öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş yaşamını yitirdi. Alkan'ın çalıştığı okulla ilgili herkesi ağlatan yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer Karkamış'ta okulların bu hafta tatil edildiğini duyurdu.

Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti

ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

AA-20221121-29493505-29493503-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KATAR_ZIYARETI_DONUSU_UCAKTA_GAZETECILERIN_SORULARINI_YANITLADI

Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatının başlamasının ardından kara harekatı da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, "Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil" diyerek kara harekâtı da olabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan ayrıca Mısır lideri Sisi'yle gündem olan fotoğrafı hakkında "Burada bir adım atılmış oldu. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz" derken Akşener'e de yeni bir çağrı yaparak "Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var" dedi.

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları... Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

TİYATRO OYUNCULARININ KARIŞTIĞI KAZADAN ACI HABER

ababc

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde kamyona arkadan çarpan minibüsün hızı dikkat çekerken, minibüs sürücüsü de tutuklandı.

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

HINCAL ULUÇ HAYATINI KAYBETTİ

AA-20221121-29491348-29491347-HINCAL_ULUC_VEFAT_ETTI

Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda olan duayen gazeteci Uluç, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, yazar Faik Çetiner verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TORUNU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

abdurrahim-albayrakin-torunu-batuhan-bostanci-son-yolculuguna-ugurlandi_7026_dhaphoto3

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı (15), İstanbul'un Şişli ilçesinde bir AVM'de düşerek hayatını kaybetmişti. Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bakan Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dahil olmak üzere spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Bostancı son yolculuğuna uğurlandı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

ajksfd

Son dönemde YouTube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerinde kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.

Armağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladı Armağan Çağlayan'dan endişelendiren haber! Akciğer kanserine yakalandığını açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tezgahlardaki yerini aldı: Mandalina fiyatına satıyoruzTezgahlardaki yerini aldı: Mandalina fiyatına satıyoruz
Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...
Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşmaUçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma
Anahtar Kelimeler:
Karkamış Recep Tayyip Erdoğan terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.