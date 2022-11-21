Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Karkamış'a hain saldırı, Erdoğan'dan 'kara harekatı' sinyali, tiyatro oyuncularının karıştığı kaza...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KARKAMIŞ'A HAİN SALDIRI

2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen Aybüke Yalçın ve Tunceli'de katledilen Necmettin Yılmaz'ın acıları hala tazeyken bir acı haber de Gaziantep'in Karkamış ilçesinden geldi. PKK/PYD terör örgütünün okula hain saldırısında öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş yaşamını yitirdi. Alkan'ın çalıştığı okulla ilgili herkesi ağlatan yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer Karkamış'ta okulların bu hafta tatil edildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatının başlamasının ardından kara harekatı da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, "Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil" diyerek kara harekâtı da olabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan ayrıca Mısır lideri Sisi'yle gündem olan fotoğrafı hakkında "Burada bir adım atılmış oldu. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz" derken Akşener'e de yeni bir çağrı yaparak "Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var" dedi.

TİYATRO OYUNCULARININ KARIŞTIĞI KAZADAN ACI HABER

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde kamyona arkadan çarpan minibüsün hızı dikkat çekerken, minibüs sürücüsü de tutuklandı.

HINCAL ULUÇ HAYATINI KAYBETTİ

Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda olan duayen gazeteci Uluç, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, yazar Faik Çetiner verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TORUNU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı (15), İstanbul'un Şişli ilçesinde bir AVM'de düşerek hayatını kaybetmişti. Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bakan Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dahil olmak üzere spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Son dönemde YouTube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerinde kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.