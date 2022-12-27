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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memurların maaş beklentisi, İstanbul'da ulaşıma zam, Putin'den kritik imza...

27.12.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zam, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 'ek zam' talebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastalarını yakından ilgilendiren açıklama, Putin'den flaş petrol kararı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memurların maaş beklentisi, İstanbul'da ulaşıma zam, Putin'den kritik imza...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

istanbul

UKOME'de asgari ücretin belirlenmesi için ertelenen zam kararı açıklandı.Yeni yapılan zamlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL’ye, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL’ye, tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL’ye, öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL’ye, sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL’ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 TL’den 8,51 TL’ye, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL’ye, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL’den 7 TL’ye, okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 TL’den 792 TL’ye, personel servisi 10-17 koltuk (Minibüs) ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL’ye yükseldi.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İstanbul'da toplu ulaşıma zam!

MEMURLARIN EK ZAM BEKLENTİSİ

MEMUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması" derken "Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Son birkaç ay kamu görevlileri matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar" diye konuştu. Yalçın ayrıca "Memur olarak ek zam bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu 'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

SMA BİLİM KURULU OCAK'TA TOPLANACAK

KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak" dedi. Piyasada bulunmayan ilaçlara ilişkin Bakan Koca "Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde, az bulunan 950 ilaç sayısının şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca'dan SMA hastaları ve 'ilaç sıkıntısı'yla ilgili açıklama Bakan Koca'dan SMA hastaları ve 'ilaç sıkıntısı'yla ilgili açıklama

ABD'DEKİ KAR FELAKETİNİN ARDINDAN TÜRKİYE İÇİN KORKUTAN TAHMİN

HAVA DURUM

ABD'de etkili olan ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği soğuk hava ve kar fırtınası sonrası Türkiye için endişe yaratan bir açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkemize doğru aktığını belirtirken, Ocak ayı için korkutan tahminler geldi. Türkiye'nin üzerinden -46 derecelik bulutların geçebileceği iddia edilirken, İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt tarih vererek uyardı: "Hava sıcaklıkları rekor düzeyde düşecek."

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece... Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

PUTİN'DEN KRİTİK İMZA

PUTİN1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Rus lider Putin, imzaladığı kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasakladı. Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı


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