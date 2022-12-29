Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? SGK'dan EYT açıklaması, doğal gaza indirim, İmamoğlu davası, Gaga Bulut'a gözaltı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

SGK'DAN EYT AÇIKLAMASI

EYT bekleyen milyonlarca kişi emekli olmaya nihayet hak kazandı. Bu sabah itibariyle SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK'dan çok kritik bir açıklama geldi. Açıklamada düzenlemenin yasalaşma sürecine dikkat çekildi. Taleplerin düzenlemenin yasalaşmasının ardından sonuçlandırılacağı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN KREDİ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda müjdeleri sıraladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "200 milyarlık kefalet desteğinin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısında 2023 yılında çok ciddi bir artışa gideceğiz. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz" dedi.

İSTANBUL'DA DOĞAL GAZA YÜZDE 12 İNDİRİM

İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Ortalama 1000 TL ödeyen bir abonenin, indirimle birlikte, yeni faturası 879 TL düzeyine inecek. İndirim kararının İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gidilmesi sonrası alındığı ifade edildi.

İMAMOĞLU DAVASI İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı için istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi.

GAGA BULUT GÖZALTINA ALINDI

Gaga Bulut ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak; fenomenin bir sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlaması gösterildi. Fenomenin evinde suçtan elde ettiği 500 bin lira değerindeki altın ve para ele geçirildi. Gaga Bulut daha önce de çocukları öpüştürdüğü için tutuklanmıştı.