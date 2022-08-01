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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sosyal konut müjdesi, Sırbistan-Kosova gerginliği, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sosyal konut müjdesi, Sırbistan-Kosova gerginliği, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

01.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Kabine sonrası Erdoğan'ın açıklamaları, Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginlik, Tayvan'dan 'Çin hava sahamızı ihlal etti' iddiası, tahıl koridorunda yola çıkan ilk gemi, CHP'den 'Adayımız Bay Kemal' açıklaması, Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e icra davası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sosyal konut müjdesi, Sırbistan-Kosova gerginliği, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KABİNE SONRASI KONUT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından merakla beklenen sosyal konut projelerinin müjdesini verdi. "Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak" diyen Erdoğan projenin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu. Ekonomiyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca küresel enerji fiyatlarının yüksek olmasına vurgu yaparak vatandaşı, ellerindeki kaynakları verimli kullanmaya davet etti.

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Son Dakika: Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu... Son Dakika: Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu... "Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak"

SIRBİSTAN - KOSOVA GERGİNLİĞİ

Sırbistan - Kosova sınırında başlayan gerginlik dünya gündemine damgasını vurdu. Ukrayna-Rusya savaşı sürerken patlak veren gerilime NATO da dahil oldu. NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) ATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduklarını, Kosova hükümeti ise Sırbistan ile krize yol açan kararı bir ay ertelediklerini duyurdu. Son olarak KFOR'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Helikopterden araziye bakan bir askerin görüldüğü fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

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Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimde NATO'dan dikkat çeken paylaşım! İzleniyorSırbistan ile Kosova arasındaki gerilimde NATO'dan dikkat çeken paylaşım! İzleniyor

TAYVAN: ÇİN, SINIRIMIZI İHLAL ETTİ

Dünyanın takip ettiği bir diğer nokta olan Tayvan'da da kritik bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ülkeyi ziyaret edeceği iddialarının ardından Çin hükümetiyle ABD arasında gerginlik yükselmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre; 4 adet J-16 savaş uçağı, adanın güneybatısında hava sahası ihlali yaptı.

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SON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Dünyanın gözü orada Çin savaş uçakları harekete geçtiSON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Dünyanın gözü orada Çin savaş uçakları harekete geçti

TAHIL SEVKİYATI RESMEN BAŞLADI

Dünya savaş nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan ve gıda krizi tartışmalarına yol açan, tahıl taşıyan gemilerin açılması için başta Türkiye olmak üzere tarafların ortak olarak yürüttüğü çalışmaları izliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi açılmasının ardından gelinen noktada son olarak tahıl koridorunda ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RAZONİ isimli, Lübnan'a 26 bin ton mısır götüren geminin yarın saat 15 civarında İstanbul Boğazı açıklarında olacağını bildirdi.

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SON DAKİKA | Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıktı! Bakan Akar duyurdu: Yarın 15'te İstanbul'da olacakSON DAKİKA | Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıktı! Bakan Akar duyurdu: Yarın 15'te İstanbul'da olacak

CHP'DEN NET AÇIKLAMA: ADAYIMIZ BAY KEMAL

Seçime 1 yıldan az bir süre kaldı. 6'lı masanın açıklayacağı aday merakla bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son dönemlerdeki üst üste çıkışlarıyla adaylığını ilan edeceği yönündeki iddiaları güçlendirirken CHP'den konuyla ilgili net bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir canlı yayın programında, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum. Adayımız Bay Kemal" dedi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay KemalCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

ŞİVAN PERWER'DEN İBRAHİM TATLISES'E İCRA DAVASI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'i eski dostu türkücü Şivan Perwer'in icraya verdiği ileri sürüldü. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, İbrahim Tatlıses'in mal varlıkları ilgili haciz belgelerini yayımladı. Akay, devlete 120 milyon TL borcu olduğu iddia edilen Tatlıses'in Perwer tarafından borç nedeniyle icraya verildiğini açıkladı.

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Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e icra davası! Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e icra davası! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli ekip sol bek mevkiinde forma giyen, Makedon oyuncu Ezgjyan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Al Ahli kulübünde forma giymişti.

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Son dakika: Fenerbahçe Ezgjyan Alioski transferini resmen açıkladı! Ezgjyan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli? Alioski hangi takımlarda oynadı?Son dakika: Fenerbahçe Ezgjyan Alioski transferini resmen açıkladı! Ezgjyan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli? Alioski hangi takımlarda oynadı?


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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Kosova
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