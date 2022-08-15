Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim, İzmir'de şüpheli ölüm, Ronaldo'nun yeni adresi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İNDİRİM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler öncesinde Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde hayata geçirileceğini duyurduğu indirim uygulaması bugün itibarıyla başladı. Bin 400'den fazla Tarım Kredi Kooperatileri marketinde 30'dan fazla temel ihtiyaç ürününün fiyatları indirildi. Bazı marketlerde yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İZMİR'DE SİNEM ÇİÇEK'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek (18), 26 Temmuz'da iş görüşmesi için evden ayrıldı. Çiçek, gün içerisinde eve dönmeyince babası polise başvurdu. Harekete geçen polisler Sinem Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirledi. Çiçek 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan ve üzerinden Çiçek'in cep telefonu çıkan Burak Kaya tutuklandı. Öte yandan Çiçek'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Acılı baba Serdar Çiçek, kızının otoyol kenarında taciz edildiğini iddia etti ve kanında yüksek dozda uyuşturucu tespit edildiğini ifade etti.

TAYVAN'DA GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in uyarılarına karşın Tayvan'ı ziyaret etmesiyle Çin bölgede askeri tatbikatlar düzenlemiş, dünya yeni bir savaş korkusuyla paniğe kapılmıştı. Bölgede gerilim sürerken ABD'den bir heyet yeniden Tayvan'ı ziyaret etti. Bu gelişmenin ardından Çin'e ait 30 savaş uçağı ile 5 savaş gemisinin Tayvan adası çevresinde görüldüğü kaydedildi. Tayvan'dan yapılan açıklamada, "PLA'yı askeri tatbikat duyurusuyla bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye attığı için kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

OYUNCU SÜREYYA GÜRSEL EVREN'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, İstanbul'da misafirliğe gittiği, 3. katta bulunan bir evin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Evren'in ölüm nedeni belli oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

RONALDO'NUN YENİ ADRESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü futbol sitesi Transfermarkt'ın Manchester United'da kalmak istemeyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığını yazmasının ardından sosyal medyada ortalık karıştı. Fenerbahçe taraftarları Ronaldo'nun Instagram hesabını "Come To Fenerbahçe" ifadesiyle doldursa da Ronaldo'nun yeni durağının Amerika olacağı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Avrupa'nın neredeyse tüm kulüpleri tarafından geri çevrilen Ronaldo, iddiaya göre transfer sezonu bitmeden MLS ekiplerinden Inter Miami için imza atacak.

ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA CAN ALDI

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir inşaatın kolonu devrildi. Yaralanan üç vatandaştan biri hayatını kaybetti. Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin verdi. İki yaralı vatandaşın ise tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan Ankara'da camları kırılan bir liseden kurtarılan dört öğrenci hastaneye kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin, kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa süratle konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi.





