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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Togg'a özel kredi hamlesi, Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt, Tahkim Kurulun'dan Bardakcı kararı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Togg'a özel kredi hamlesi, Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt, Tahkim Kurulun'dan Bardakcı kararı...

01.11.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 'kamu bankalarından Togg'a özel kredi' açıklaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iddiasına yanıtı, 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili yeni karar, Brezilya'da koltuğunu kaybeden Devlet Başkanı Bolsonaro'nun destekçilerinin yarattığı kaos, Elon Musk'tan 'mavi tik' hamlesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Togg'a özel kredi hamlesi, Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt, Tahkim Kurulun'dan Bardakcı kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TOGG İÇİN 3 BANKA HAREKETE GEÇTİ

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2030'a kadar 1 milyon araç üretimi hedefleyen Togg için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA YANIT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile uyuşturucuyla mücadele konusunda gündem olan açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin cari açığının uyuşturucu ticaretiyle kapatılmaya çalışıldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir tepki daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun, uluslararası bir istihbarat oyununa düştüğünü ifade eden Soylu, "Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor" dedi. Öte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Soylu'dan sert tepki Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına Soylu'dan sert tepki

TAHKİM KURULU'NDAN BARDAKCI KARARI: SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli oyuncuya karşılaşma sonrası 2 maç ceza verilmişti. Bu karar sonrası Tahkim Kurulu'na başvuran sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. Beşiktaş taraftarını memnun etmeyen bu karar sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi.

Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

BREZİLYA'DA SEÇİM KAOSU

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Pazar günü Brezilya'da düzenlenen seçimlerin ardından ülke yangın yerine döndü. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yarışı rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya yüzde 1,8 oranında puanla kaybetmesi Bolsonaro'nun destekçilerini sokağa döktü. Protestocular ülkeyi özellikle de birbirine katarken yolları trafiğe kapattı, lastikleri ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen protestocular, da Silva'nın devlet başkanı olmasını önlemek için tansiyonu yükseltecek bir çağrıda bulundu. Bolsonaro'nun ağzını seçimlerden sonra bıçak açmazken bunun bir taktik olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Koltuğunu kaybeden lider taktik deniyor! Seçim sonrası kaos: Protestolar fazla ileri gitti Koltuğunu kaybeden lider taktik deniyor! Seçim sonrası kaos: Protestolar fazla ileri gitti

MAVİ TİK ÜCRETİNİ DUYURDU

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını duyurdu. Musk ayrıca Twitter'a gelecek yeni özelliklerden de bahsetti.

Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu


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