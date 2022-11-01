Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Togg'a özel kredi hamlesi, Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt, Tahkim Kurulun'dan Bardakcı kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TOGG İÇİN 3 BANKA HAREKETE GEÇTİ

2030'a kadar 1 milyon araç üretimi hedefleyen Togg için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile uyuşturucuyla mücadele konusunda gündem olan açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin cari açığının uyuşturucu ticaretiyle kapatılmaya çalışıldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir tepki daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun, uluslararası bir istihbarat oyununa düştüğünü ifade eden Soylu, "Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor" dedi. Öte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

TAHKİM KURULU'NDAN BARDAKCI KARARI: SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli oyuncuya karşılaşma sonrası 2 maç ceza verilmişti. Bu karar sonrası Tahkim Kurulu'na başvuran sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. Beşiktaş taraftarını memnun etmeyen bu karar sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi.

BREZİLYA'DA SEÇİM KAOSU

Pazar günü Brezilya'da düzenlenen seçimlerin ardından ülke yangın yerine döndü. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yarışı rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya yüzde 1,8 oranında puanla kaybetmesi Bolsonaro'nun destekçilerini sokağa döktü. Protestocular ülkeyi özellikle de birbirine katarken yolları trafiğe kapattı, lastikleri ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen protestocular, da Silva'nın devlet başkanı olmasını önlemek için tansiyonu yükseltecek bir çağrıda bulundu. Bolsonaro'nun ağzını seçimlerden sonra bıçak açmazken bunun bir taktik olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

MAVİ TİK ÜCRETİNİ DUYURDU

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını duyurdu. Musk ayrıca Twitter'a gelecek yeni özelliklerden de bahsetti.



