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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Zincir markette 'SKT' skandalı, Paris'te silahlı saldırı, Ziraat Türkiye Kupası...

23.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Mersin'de bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edilmesi, Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı paniği, Pakize Suda'ya son veda, Ziraat Türkiye Kupasında kura çekimi, orta gelirlilere yönelik ikinci konut projesi hazırlıkları, berber, kuaför ve güzellik salonları için karar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Zincir markette 'SKT' skandalı, Paris'te silahlı saldırı, Ziraat Türkiye Kupası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ZİNCİR MARKETTE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

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Geçtiğimiz günlerde tanındık birçok markaya verilen cezanın ardından bu kez Mersin'de bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edildi. Ürünler arasında bebek mamasının da bulunması çocukların hayati tehlikesine yol açması açısından endişe doğururken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir" dedi.

Zincir markette büyük şok! Çocukların da hayatı tehlikedeydi Zincir markette büyük şok! Çocukların da hayatı tehlikedeydi

PARİS'TE SİLAHLI SALDIRI

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Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis halkın bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulundu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın ise 69 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Paris'te silah sesleri! Çok sayıda kişi yaralandı Paris'te silah sesleri! Çok sayıda kişi yaralandı

PAKİZE SUDA'YA SON VEDA

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Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı... Pakize Suda'ya veda! Vefasızlığın bu kadarı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA KURALAR ÇEKİLDİ

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimleri yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyordu. İşte son 16'da devlerin rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

ORTA GELİRLİLER İÇİN İKİNCİ KONUT PROJESİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı orta gelirlilere yönelik ikinci bir konut kampanyasının hazırlıklarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni konut projesi için tarihi canlı yayında duyurdu. 2023 yılının ilk aylarında projenin hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız” diyerek düşük faizli konut kredisi için sinyal verdi.

Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma

BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI İÇİN KARAR

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Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesi planlanıyordu. Ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelenen karar için tarih belli oldu. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren pazar günleri işletmeler kapalı olacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar!

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Fransa Pakize Suda

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