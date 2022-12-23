Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Zincir markette 'SKT' skandalı, Paris'te silahlı saldırı, Ziraat Türkiye Kupası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!
Geçtiğimiz günlerde tanındık birçok markaya verilen cezanın ardından bu kez Mersin'de bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edildi. Ürünler arasında bebek mamasının da bulunması çocukların hayati tehlikesine yol açması açısından endişe doğururken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir" dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis halkın bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulundu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın ise 69 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimleri yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyordu. İşte son 16'da devlerin rakipleri...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı orta gelirlilere yönelik ikinci bir konut kampanyasının hazırlıklarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni konut projesi için tarihi canlı yayında duyurdu. 2023 yılının ilk aylarında projenin hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız” diyerek düşük faizli konut kredisi için sinyal verdi.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesi planlanıyordu. Ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelenen karar için tarih belli oldu. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren pazar günleri işletmeler kapalı olacak.