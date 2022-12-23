Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Zincir markette 'SKT' skandalı, Paris'te silahlı saldırı, Ziraat Türkiye Kupası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ZİNCİR MARKETTE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde tanındık birçok markaya verilen cezanın ardından bu kez Mersin'de bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş 70 gıda ürünü tespit edildi. Ürünler arasında bebek mamasının da bulunması çocukların hayati tehlikesine yol açması açısından endişe doğururken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir" dedi.

PARİS'TE SİLAHLI SALDIRI

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında çok sayıda kişinin yaralandığı olayda saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis halkın bölgeden uzak durması yönünde çağrıda bulundu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın ise 69 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

PAKİZE SUDA'YA SON VEDA

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA KURALAR ÇEKİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimleri yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyordu. İşte son 16'da devlerin rakipleri...

ORTA GELİRLİLER İÇİN İKİNCİ KONUT PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı orta gelirlilere yönelik ikinci bir konut kampanyasının hazırlıklarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni konut projesi için tarihi canlı yayında duyurdu. 2023 yılının ilk aylarında projenin hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız” diyerek düşük faizli konut kredisi için sinyal verdi.

BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI İÇİN KARAR

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesi planlanıyordu. Ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelenen karar için tarih belli oldu. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren pazar günleri işletmeler kapalı olacak.