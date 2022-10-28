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Türkiye'den Elon Musk'a sürpriz yanıt! "Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak"

28.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın "kuş artık özgür" tweet'ine dünya çapından yanıt gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Fransız Thierry Breton, ünlü milyarderin tweet'ini alıntılayıp "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" demişti. Breton'ın tweet'i sosyal medyanın radarına girerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan da Musk'a benzer bir yanıt geldi. Sayan, "Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" dedi.

Türkiye'den Elon Musk'a sürpriz yanıt! "Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak"

Elon Musk Twitter'ı satın aldı ancak sular durulmuyor. Aslında her şey şimdi başlıyor desek sanıyoruz ki yanılmayız. Musk'ın Twitter'da büyük bir işten çıkartma yapacağı iddia ediliyor. Ünlü milyarder, Twitter'ı dijital bir kent meydanına dönüştüreceğinin ve dünyanın en saygın reklam platformu yapacağının sinyallerini çoktan verdi bile. Ancak Elon Musk'ın son tweet'i tüm bu saydıklarımızdan neredeyse daha çok ses getirdi. Bu tweet'te Musk, "Kuş artık özgür" dedi.

İLK YANIT AB'DEN

Musk'ın "Kuş Özgür" tweet'ine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'dan şaşırtan bir yanıt geldi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" dedi. Twitter'ın ne yaparsa yapsın, yine AB kuralları çerçevesinde faaliyet gösterebileceğini ima eden bu tweet, yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN DA ELON MUSK'A YANIT GECİKMEDİ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Elon Musk'ın Kuş Özgür tweet'ine yanıt geldi. Bakan Yardımcısı Sayan Musk'ın tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi;

"Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak"

Bakan Yardımcısı Sayan, buna ek olarak 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunu işaret etti. Sayan, Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımda, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ı da etiketledi.

Sayan, söz konusu tweet'ini Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı şekilde attı.

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Elon Musk Ömer Fatih Sayan ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı ömer fatih sayan

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