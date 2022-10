Türkiye'den Elon Musk'a sürpriz yanıt! "Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak"

Elon Musk Twitter'ı satın aldı ancak sular durulmuyor. Aslında her şey şimdi başlıyor desek sanıyoruz ki yanılmayız. Musk'ın Twitter'da büyük bir işten çıkartma yapacağı iddia ediliyor. Ünlü milyarder, Twitter'ı dijital bir kent meydanına dönüştüreceğinin ve dünyanın en saygın reklam platformu yapacağının sinyallerini çoktan verdi bile. Ancak Elon Musk'ın son tweet'i tüm bu saydıklarımızdan neredeyse daha çok ses getirdi. Bu tweet'te Musk, "Kuş artık özgür" dedi.

Musk'ın "Kuş Özgür" tweet'ine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'dan şaşırtan bir yanıt geldi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" dedi. Twitter'ın ne yaparsa yapsın, yine AB kuralları çerçevesinde faaliyet gösterebileceğini ima eden bu tweet, yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Elon Musk'ın Kuş Özgür tweet'ine yanıt geldi. Bakan Yardımcısı Sayan Musk'ın tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi;

"Türkiye'de de Kuş bizim kurallarımıza göre uçacak"

Bakan Yardımcısı Sayan, buna ek olarak 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunu işaret etti. Sayan, Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımda, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ı da etiketledi.

Sayan, söz konusu tweet'ini Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı şekilde attı.

In Türkiye, the bird will fly by our rules. ???????? #5651@ThierryBreton https://t.co/fgeYkMYuxn