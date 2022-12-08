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Türkiye 'Gereğini yaparız' dedi! ABD'den açıklama geldi

08.12.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunan gazetecinin 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?' sorusuna "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye 'Gereğini yaparız' dedi! ABD'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili olarak ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi. Öte yandan Yunan gazetecinin 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?' sorusuyla ilgili Price 'NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz' açıklamasını yaptı.

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F-16 SATIŞI: GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a, Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu.

Price, soruya şu yanıtı verdi:

"Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.

Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

YUNAN GAZETECİNİN 'TÜRKİYE' SORUSU

Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı Aurescu ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın adalardaki askeri tatbikatları için “Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Barışı aslında istemeyen Yunanistan çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor." demişti.

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Kaynak: AA

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