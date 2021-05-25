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  4. Türkiye Hindistan’a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

Türkiye Hindistan’a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

25.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen Hindistan’dan gelen görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. Türkiye zor durumdaki Hindistan'a TSK’ya ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı ile birlikte 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazı gönderdi. Uçaklar Ankara'dan havalandı.

Türkiye Hindistan’a iki askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

Türkiye, Covid-19’la mücadelesine destek amacıyla Hindistan’a Türk Kızılay tarafından hazırlanan 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Hindistan Kızılhaçı’na gönderilecek toplam 4 milyon 368 bin 789 TL değerinde 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazından oluşan insani yardım paketi ve Türk Kızılay logosu bulunan tıbbi yardım kolileri, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi iki askeri kargo uçağına yüklendi. Yüklemenin tamamlandığı uçaklar Hindistan’ın başkenti Delhi’ye doğru havalandı.

"PEK ÇOK İNSANIN RAHAT ETMESİNE VESİLE OLACAKTIR"

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, gönderilen yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık yardımı oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşmakta. Bu sağlık yardımının oluşması Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiyoruz. Göndermiş olduğumuz Hindistan gerek Balkan Savaşları sırasında, gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar göndermiş ve mücadelede hep yanımızda olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan’ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz. İnşallah gidecek olan yardımlar pek çok insanın sağlığına kavuşmasına, pek çok insanın rahata ermesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yle irtibata geçerek ihtiyacı bildirdiğini söyleyen Dr. Altan, “Bu ihtiyaç saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş ve bağışçılarımız tarafından ürünler tedarik edilerek, Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır” diye konuştu.

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HİNDİSTAN'DAKİ GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Hindistan'da, artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde yüz binlerce hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Oksijen tüplerinin artık karaborsaya düştüğü Hindistan'da günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmıştı.

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Öte yandan ülkede birçok cesedin köylülerin yakacak odun bulamamaları nedeniyle Ganj nehrine atması ve nehirdeki ceset görüntüleri dehşete düşürmüştü. Bu durumun ülkede ölü sayısındaki bilançonun söylenenden daha da yüksek olduğunun kanıtı olduğu iddia edilmişti. Çok sayıda çürüyen cesedin Ganj kıyısına vurması korkunç durumu gözler önüne sermişti.


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