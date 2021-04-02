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  4. Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir

Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir

02.04.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklanan son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçerken, yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Uzmanlar, hastanelerde yaşanabilecek bir sorun karşısında tam kapanmanın gündeme gelebileceğini belirtti.

Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre son 24 saatte 243 bin 738 koronavirüs testi yapılırken 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 1424 oldu.

YOĞUN BAKIMLAR DOLUYOR

Diğer bir önemli veriye göre ise hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1 olarak aktarıldı.

'TAM KAPANMAYA GİDİLİR'

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 63'ü geçmesini 'sorun başladı' olarak değerlendiren uzmanlar, bugünkü vakaların, nisan ayının 2'inci haftası gibi hastanelere yansıyacağını belirtti. Hürriyet gazetesindeki Meltem Özgenç imzalı habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Levent Akın, yoğun bakımların hastalara cevap veremez hale gelmesi durumunda tam kapanmaya gidilebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Levent Akın

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