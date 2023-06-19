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Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Türkiye, İzmir'deki vahşeti konuşurken katil bakın kim çıktı... Sevgili detayı

19.06.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, dün İzmir'den gelen korkunç haberle sarsıldı. Bir evdeki derin dondurucuda 4 kişinin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Katil ise Çeşme'de yakalanırken katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Türkiye, İzmir'deki vahşeti konuşurken katil bakın kim çıktı... Sevgili detayı

İzmir Bayraklı'da polis, çilingir yardımıyla girdiği evin derin dondurucusunda 3, buzdolabında 1 kişinin cansız bedenini buldu. Korkunç olayda cansız bedenlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu belirlendi. Çeşme'de yakalanan katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

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CESETLER DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

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KATİL SEVGİLİ ÇEŞME'DE YAKALANDI

Yeni Asır'dan Fatih Şenol'un haberine göre katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

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