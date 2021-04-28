Türkiye ne zaman rahatlar? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Ülke genelinde, 17 günlük ‘tam kapanma’ döneminde, önceki kısıtlamaların aksine pazar günleri marketlerin kapatılmasına karar verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, Covid-19 döneminde özellikle son dönemde marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi.

Akın, “Kocaman sepetler dolduruyoruz. İşe yarar mı, yaramaz mı; bilmiyoruz. Son dönemde marketler özellikle Covid-19 nedeniyle sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı. Bu nedenle kalabalıkların toplandığı alanlar haline geldi. Ben pazar günü Ankara'da bir süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Yani diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar. Markete girmedim, alacağımı almadım. Esasında burada ‘Marketler hastalık saçıyor’ demeyelim, bir yeri hedeflemeyelim; ama market girişlerinde HES kodu sorgulaması çok önemli” diye konuştu.

"KALABALIKSA MARKETE GİRMEYİN"

Marketlerin kapasitesinin de dikkate alınmadığını belirten Prof. Dr. Akın, “Kapasiteyi ne market yöneticisi ne de insanlar dikkate alıyor. Normalde markete girerseniz, çok kalabalık görürseniz başka bir şekilde o ihtiyaçları karşılamak ya da ertelemek lazım. Bir ortam kapalıysa kalabalıksa sosyal mesafeyi koruyamıyorsanız neresi olursa olsun, ister toplantı ister kongre ister manav ister bakkal olabilir; buralar daima risk yaratır. O yüzden marketlerde kalabalığı gördüğümüzde girmememiz lazım. Ekmek, süt gibi temel gıdaları büfelerden ya da bakkallardan temin edebiliriz. Toplu gıda alışverişine ihtiyaç yok” dedi.