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Türkiye’nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklama tartışmalara neden oldu! Price soruları yanıtlayamadı

22.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonuyla ilgili ABD'den gelen açıklama tartışmaya neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, olası operasyona yönelik açıklamalarında kullandığı 'mevcut ateşkes hatlarının korunması' ifadesiyle kastının ne olduğu sorularını yanıtlayamadı.

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklama tartışmalara neden oldu! Price soruları yanıtlayamadı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyon sinyali vermişti. Günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, operasyona yönelik yönelik açıklamalarında kullandığı 'mevcut ateşkes hatlarının korunması' ifadesiyle kastının ne olduğu sorularını yanıtlayamadı.

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"KAYGILARIMIZI İLETTİK"

Günlük basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin kalan kısımlarını tamamlamak üzere düzenleyeceği olası operasyona ilişkin açıklamada bulunan Price, hem kamuoyuna hem de Türk makamlarına bu konudaki kaygılarını ilettiklerini söyledi.

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"BU ATEŞKES KİMLER ARASINDA OLDU?"

Price’ın, açıklamasında ayrıca “Mevcut ateşkes hatlarının korunması önemli” ifadesini kullanmasına AA muhabirinden itiraz geldi.

Muhabirin, “Mevcut ateşkes hattı ifadesini çok kullanıyorsunuz. Bu hattın tam olarak nereye düştüğünü bize hatırlatır mısınız? Bu konuyu takip ediyorum ve Türkiye ile YPG arasında herhangi bir ateşkes olduğunu hatırlamıyorum. Bu ateşkes kimler arasında oldu?” sorusuna Price şu yanıtı verdi:

“Pozisyonumuz uzun zamandır aynı. Ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz ve olası herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Önümde bir harita yok ama Türkiye’nin aynı zamanda 17 Ekim 2019 ABD Türkiye Ortak Açıklamasına ve bu açıklama çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurma taahhüdüne uymasını bekliyoruz.”

Sözcü diğer taraftan Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını belirtti.

"BİR ATEŞKES HATTI VAR MI?"

Muhabir ise “O zaman, önünüzde harita yok ama bir ateşkes hattı var ve Türkiye ile ABD arasında o çizgi geçilmeyecek diye bir taahhüt var mı diyorsunuz? İkinci bir şey de 2019’daki açıklama Barış Pınarı Harekatının durdurulmasına ilişkindi. Suriye’nin başkaca herhangi bir bölgesine operasyon yapılmayacağına dair taahhüt vermiyor. Bunu izah eder misiniz?” sorusunu yöneltti.

Price ise soruya “Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetimin de ortaya koyduğu bir noktadır.” yanıtını verdi.

Ancak Sözcü, üçüncü kez sorulan “Bir ateşkes hattı var mı?” sorusuna yanıt veremedi.

Türkiye ile ABD 17 Ekim 2019’da ortak bir açıklama yaparak, iki ülkenin karşılıklı taahhütlerine dikkati çekmişti.

Ortak açıklamada, Türkiye güvenli bölgelerdeki tüm toplulukların güvenliğini sağlayacağını taahhüt etmiş ABD ise YPG/PKK terör örgütünden ağır silahların toplanması, örgütün Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekilmesini taahhüt etmişti.

Türkiye ise bunun üzerine harekatın durdurulması taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak ABD’nin örgütten silahları toplamadığı, örgütün ise taahhüt edildiği üzere güvenli bölgeden çekilmediği ortaya çıkmıştı.

Örgüt diğer taraftan halen Türkiye’nin güvenliğini sağladığı güvenli bölgelere sık sık saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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suriye ypg pkk Türkiye abd
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