Türkiye o çetenin adını çok duydu! Engin Polat'tan aramasını istemiş: Deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı

Onlar lüks yaşamlarını gözler önüne sermekten bir gün olsun geri durmazken kara para aklama, yasa dışı bahis oynatma ve vergi kaçırma gibi suçlarla yüzleşince hayatları kabusa döndü. Dilan Polat'a servetinin kaynağı sorulduğunda sosyal medyadaki takipçilerine bağlayıp "bugünlere çalışarak geldiğini, örgüt olmadıklarını ve ticaretlerinin sosyal medyadaki takipçi kitlesinden dolayı bu kadar büyüdüğünü" söyledi. Engin Polat da benzer bir ifade vererek "Sosyal medyadaki takipçilerim sayesinde oldu" dedi.

KARA PARA İDDİALARI SORULDU

Gizli tanıklar Polat çiftine ait şirketler aracılığıyla nasıl kara para aklandığını detaylarıyla anlatmıştı. atv'nin aktardığına göre; Dilan Polat'a bu durum sorulduğunda "Hepsi iftira" dedi. Dilan Polat ayrıca ifadesinde yasal olarak ticaret yaptıklarını ve fatura kestiklerini söyledi, herhangi bir suç oluşumunun içinde bulunmadığını ifade etti ve suçlamaları kabul etmedi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI! "SENİNLE SADECE KONUŞACAK. NAMLUDAN BİR ŞEY ÇIKMASIN KARDEŞİM"

Engin Polat'ın tutuklanmadan önce yaptığı telefon görüşmelerinin detayları da ortaya çıktı. O görüşmelerin yapıldığı dönemde Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı düzenlenmişti. Maltepe Cezaevi'nden gelen telefonda şu diyalog yaşandı:

Seni Yıldıray diye biriyle tanıştırmak istiyorum da sen arar mısın onu? Barışların kardeşi. Ben dedim ki 'Kasıma kadar bekleyin, ateşkes yapın.'

Ee?

'Bekleyin, ben geleceğim, oturup konuşuruz. Yeter ki bekleyin. Adam benim kuzenim. Allah rızası için çoluğu çocuğu var' dedim. Numarayı vereyim, sen onu gizliden ara. İsmi Yıldıray.

Kim bu? Tamam iyi niyetini biliyorum ama benim şu an birileri ile diyaloğa girmem çok tehlikeli.

Barış'ın kardeşi. Seninle sadece konuşacak. Namludan bir şey çıkmasın kardeşim. Derdim senin vücuduna ok dönmesin. 3-5 dakika konuş. Kasıma kadar bunlar bekleyecek.

O KİŞİ TÜRKİYE'NİN ADINI SIKÇA DUYDUĞU ÇETENİN LİDERİ Mİ?

İddiaya göre konuşmada adı geçen Barış, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun. Engin Polat'ın konuştuğu kişi olan Fatih Gezer konuşmada ayrıca "'Can Dalton' ile görüştüm. Bu Barış'a ulaşacak kişiler var, onlarla görüştüm" dedi.

Engin Polat'a bu konuşma da soruldu. Polat, Fatih Gezer'in çocukluk arkadaşı olduğunu ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili kendisine yardım etmek istediğini söyledi, "Birilerini aramamı istedi ama ben olayı kapadım" dedi.

ÇOK KONUŞULAN CİNAYETLERDE ONLARIN PARMAĞI VAR

'Daltonlar' olarak da tanınan suç örgütü ise İstanbul sokaklarında terör estirdikleri görüntüleri sosyal medyada yayınlamalarıyla biliniyor. Çetenin adı; Kur'an kursu hocası, tribün lideri gibi birçok ismin öldürülmesinde geçiyor. Çete lideri Barış Boyun hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı bulunuyor.