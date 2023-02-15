TÜRKİYE TEK YÜREK deprem ortak yayınında ne kadar, kaç TL toplandı? Türkiye Tek Yürek yayınında toplanan bağış miktarı açıklandı mı?

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonlarının da katılımıyla bağış toplanmaya başladı. AFAD ve Kızılay aracılığı ile toplanacak yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı merak ediliyor. İşte Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında toplanan son bağış miktarı...

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler adına bağış toplanmak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIMI NASIL YAPILIR?

SMS ile yardımda bulunmak için;

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

IBAN yolu ile yardımda bulunmak için bağış hesapları ise şu şekilde;

TÜRKİYE TEK YÜREK DEPREM YAYININDA NE KADAR TOPLANDI?

Saat 23:38 itibarıyla toplam bağış tutarı 106 milyar 316 milyon 41 bin liraya ulaştı.

