HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜRKİYE TEK YÜREK deprem ortak yayınında ne kadar, kaç TL toplandı? Türkiye Tek Yürek yayınında toplanan bağış miktarı açıklandı mı?

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem ortak yayınında ne kadar, kaç TL toplandı? Türkiye Tek Yürek yayınında toplanan bağış miktarı açıklandı mı?

15.02.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında ne kadar bağış toplandığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası toplam 10 ilin birçok kısmı enkaz altında kaldı. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında birbirinden ünlü isimler bağış toplamak için bir araya geldiler. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında ne kadar, kaç TL toplandı? Türkiye Tek Yürek yayınında toplanan bağış miktarı açıklandı mı?

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem ortak yayınında ne kadar, kaç TL toplandı? Türkiye Tek Yürek yayınında toplanan bağış miktarı açıklandı mı?

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını ile tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonlarının da katılımıyla bağış toplanmaya başladı. AFAD ve Kızılay aracılığı ile toplanacak yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı merak ediliyor. İşte Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında toplanan son bağış miktarı...

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler adına bağış toplanmak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

deprem ortak yayını

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIMI NASIL YAPILIR?

SMS ile yardımda bulunmak için;

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

IBAN yolu ile yardımda bulunmak için bağış hesapları ise şu şekilde;

türkiye tek yürek IBAN

TÜRKİYE TEK YÜREK DEPREM YAYININDA NE KADAR TOPLANDI?

Saat 23:38 itibarıyla toplam bağış tutarı 106 milyar 316 milyon 41 bin liraya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler ses duydu! Hatay'daki Uğur apartmanında yeni mucize umuduEkipler ses duydu! Hatay'daki Uğur apartmanında yeni mucize umudu
Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!
'Seçim' iddiası gündem oldu! "Acilen" diyerek çağrıda bulundu'Seçim' iddiası gündem oldu! "Acilen" diyerek çağrıda bulundu
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"

Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"

Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...

Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.