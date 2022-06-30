Türksat Kablonet altyapı başvurusu ve takibi: Kablonet uydunet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Türksat Kablonet altyapı başvuru ve takip işlemleri, online olarak zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Dilediğiniz yerde ve zamanda tek adımda başvuru yapabilirsiniz. Kablonet altyapı başvuru işlemlerinizi kolayca takip ederek sorunsuz bir süreç yaşayabilirsiniz.

Türksat Kablonet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Kablonet altyapı başvurusu için ilgili resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekir. 'Beni Arayın' bağlantılarını takip ederek ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinizi gireceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekranda karşınıza çıkan formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak Kablonet fiber internet altyapı başvurusu için ilk adımı atabilirsiniz.

Türksat Kablonet altyapı başvurusu sonrasında ne olur?

Kablonet internet altyapısı başvuru yapıldıktan sonra müşteri temsilcisi sizinle en kısa süre içerisinde irtibat telefonu ile iletişime geçer. Altyapı başvurusu ve detayları hakkında sizlere bilgilendirme yaparak işlemlerinizin tamamlanmasına yardımcı olur. Kablonet altyapı başvuru takibi müşteri temsilcisi veya online işlemler aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilir.

Türksat Kablonet altyapı başvurusu sonrasında müşteri temsilcisi ne zaman arar?

Kablonet başvurusu için formu doldurduktan sonra müşteri temsilcisi sizi gün içerisinde 09:00 - 23:00 saatleri arasında arar. 0850 888 0 333 nolu hat üzerinden sizinle iletişime geçerek güncel kampanyalar ve Kablonet altyapısı ile ilgili sizlere bilgilendirme yapar.

Türksat Kablonet altyapı avantajları nelerdir?

Kablonet internet altyapısı yok diyenlerdenseniz hemen başvuru yaparak Kablonet avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Türksat Kablonet altyapısının sunduğu 10 avantaj:

Fiber hızlı internet Yüksek kaliteli ses-TV transferi Hızlı kurulum Kolay abonelik Müşteri memnuniyeti 7/24 yerinde ücretsiz destek Ekonomik hizmet Sürekli gelişen yeni servisler Kiralama ile sürekli cihaz yenileme Sabit fiyat garantili kampanyalar



