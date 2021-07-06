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Twitter, Hindistan'daki "dokunulmazlığını" kaybetti

06.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan hükümeti, yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşadığı Twitter'ın artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacağını bildirdi. Diğer bir deyiş ile Twitter ülkedeki dokunulmazlığını kaybetti.

Twitter, Hindistan'daki "dokunulmazlığını" kaybetti

TechCrunch sitesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni BT kurallarına uymaması nedeniyle Hindistan’daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Twitter tartışması büyüyor!Hindistan'da Twitter tartışması büyüyor!

Böylelikle, Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.

İnternet hizmetleri veren şirketler, genel olarak "güvenli liman" koruması olarak ifade edilen ve sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan sorumlu tutulmamalarını sağlayan bir korumadan yararlanıyor.

Twitter için Twitter için "Beni bu mention'dan çıkar" özelliği yolda!

"YETKİ HÜKÜMETTE DEĞİL"

Uzmanlar, milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'ın dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olan Hindistan’da "güvenli liman" korumasına sahip olup olmayacağına karar verme yetkisinin hükümette değil Hindistan mahkemesinin elinde olduğunu ifade ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
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