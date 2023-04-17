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Twitter kullanıcılarını sarsan iddia! Elon Musk: "Bunu öğrendiğimde şok geçirdim"

17.04.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini", "şok geçirdiğini" belirtti.

Twitter kullanıcılarını sarsan iddia! Elon Musk: "Bunu öğrendiğimde şok geçirdim"

Elon Musk'ın iddiası gündem oldu. The Hill’in haberine göre, Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.

"AKLIMI BAŞIMDAN ALDI VE BUNUN FARKINDA DEĞİLDİM"

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

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"MEDENİYETİ YIKMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

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Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi. (AA)

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Elon Musk Twitter abd

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