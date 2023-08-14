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Twitter rakibi Threads'te büyük kan kaybı!

14.08.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter rakibi olarak gösterilen Threads uygulamasında adeta kan kaybı yaşanıyor. Son verilere göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın uygulaması Threads, günlük aktif Android kullanıcılarının neredeyse yüzde 80'ini kaybetti.

Twitter rakibi Threads'te büyük kan kaybı!

Threads Twitter rakibi olarak gösterilmiş ve kısa sürede ulaştığı kullanıcı sayısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Twitter ile arasında benzerlikler bulunan ancak tam olarak da Twitter olmayan uygulamanın son olarak günlük aktif kullanıcı sayısının 31 Temmuz itibariyle, lansmana kıyasla %82 azaldığı ve her gün sadece sekiz milyon kullanıcının uygulamaya eriştiği söylenmişti.

Günlük aktif kullanıcı sayısında şaşırtan düşüş... Günlük aktif kullanıcı sayısında şaşırtan düşüş...

NEREDEYSE YÜZDE 80'İNİ KAYBETTİ

The Verge'ün aktardığına göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın uygulaması Threads günlük aktif Android kullanıcılarının neredeyse yüzde 80'ini kaybetti.

android

Kaynak, analiz firması Similarweb tarafından yayınlanan bir blog yazısına atıfta bulunarak, Android Threads uygulamasından elde edilen verilerin sosyal ağın 7 Ağustos itibariyle günlük aktif Android kullanıcı sayısının 10,3 milyona düştüğünü gösterdiğini belirtti.

Bu rakamın 7 Temmuz'daki 49,3 milyonluk zirveden daha düşük olduğu ifade edildi.

Threads'in kullanıcılarının tekrar ilgisini çekmek adına yeni özellikler üzerinde çalıştığına yönelik bazı söylentiler bulunuyor.

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