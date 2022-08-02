Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi!

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fakat 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin ücretli öğretmenlik başvurusu için net tarih henüz belirtilmedi.

Ücretli öğretmenlik başvurularının temmuz ve ağustosta alındığı biliniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu için adaylar başvuruların kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya internetten e-Devlet üzerinden tamamlayabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu için

İlk olarak ücretli öğretmen adayları başvuru ekranından, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

