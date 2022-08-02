HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi!

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi!

02.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için her branştan ücretli öğretmen alımı yapacağını açıklamıştı. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi...

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi!

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik şartları ve başvuru tarihi...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fakat 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin ücretli öğretmenlik başvurusu için net tarih henüz belirtilmedi.

Ücretli öğretmenlik başvurularının temmuz ve ağustosta alındığı biliniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu için adaylar başvuruların kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya internetten e-Devlet üzerinden tamamlayabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu için

İlk olarak ücretli öğretmen adayları başvuru ekranından, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandıKöprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'
CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay KemalCHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

İlginizi Çekebilir

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Fantezileri kabusa döndü! Penisine kertenkele girdi

Fantezileri kabusa döndü! Penisine kertenkele girdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.